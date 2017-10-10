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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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Первым систему видеоповторов в России установит «Краснодар»

сегодня, 11:34

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что «Краснодар» будет первым клубом в России, кто опробует систему видеоповторов. 

«Президент „Краснодара“ Сергей Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. „Краснодар“ изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери».

Ранее было сказано, что соглашение на введение системы видеоповторов дал только «Краснодар». 

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 12:33
Надо побыстрее везде устанавливать!
Jum13
сегодня в 12:32
Первый гвоздь в крышку Спартака
Александр Северный
сегодня в 12:29
Спартаку то так не хочется этого, чемпионом никогда не стать больше.
Павел Амурский
сегодня в 12:27
Надо на открывашке первую поставить, тогда спартак ни одного матча не выиграет.
вованыч 80
сегодня в 12:21
Мутко будет в ярости....я уж не говорю про судейский корпус
kolpankolpan
сегодня в 12:17
Галицкому респект.От такого решения уже не уйти никому.Прогресс заставит соответствовать.
ПерекатиПоле
сегодня в 12:16
спартак будет оттягивать установку видеоповторов до последнего.
Всеми правдами и неправдами цепляются за место в вышке, но ФНЛ неизбежен для спартака.
spartak never die
сегодня в 12:16
Вот так из средего клуба Краснодар превратился во флагмана российского футбола,в хорошем смысле этого слова.
А псевдофлагманы ставят рекорды по судейским скандалам и тратам бюджетных средств.
Caniggia
сегодня в 12:14
Году к 30 мож и на всех стадионах РФПЛ будет.
Адвокат 76
сегодня в 12:13
Галицкий молодец, впереди всех идёт на шаг, ему бы ещё и тренера для команды толкоаого найти надо, и всё у него тогда будет просто тип-топ.
drug01
сегодня в 12:11
Галицкий всегда шагает ВПЕРЕДИ !!!!! Похвально.....
VIPded
сегодня в 12:06
В Краснодаре бакланов нет, видимо. Никто систему не склюёт... )))
Чист ответил OzonBoy
сегодня в 12:05
OzonBoy:
Пока не будет общих стандартов и регламента работы системы, это Все мартышкин труд. Сейчас начнется каждые 5 минут требовать повтора и давить на и так зашуганых судей. Почему нельзя сделать как в цивилизованных странах сделать. Сначала принять единые стандарты работы системы видеоповторов, а потом только начинать их внедрять.. КАК МОЖНО ПОКУПАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ не имея так сказать технических требований на нее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Опять цирк устроили в РФПЛ, вместо того чтобы хотябы показать видимость работы ....
ничего не случится все привыкнут -наверное так же говорили когда появился первый судья - вроде бы мы сами лучше раберемся а судья начнет кому то подыгрывать - все это проходимо - в хоккее есть и ни какой трагедий
OzonBoy ответил LOpp
сегодня в 12:01
LOpp:
страна еще не заработала столько денег, чтобы на Крестовском систему видеоповторов установить.
Зачем опять грубить... Никто не будет ставить никакие системы, не имею четкого регламента работы системы, а также технических требований на нее.
kor_toxa
сегодня в 12:01
Ну вот, в пятерочках цены поднимутся))))
Газпром рулит
сегодня в 12:01
В Питере уже на КК установили эту систему..
почему бы и не использовать?!?
а как тогда судейки бабосики гинера и федунчика будут отрабатывать ...
NoKerzhNoParty ответил Василий 50
сегодня в 11:58
Так на СПб арене уже есть эта система
Такие как и на открывашке с казань ареной и фиштом
OzonBoy
сегодня в 11:55
Пока не будет общих стандартов и регламента работы системы, это Все мартышкин труд. Сейчас начнется каждые 5 минут требовать повтора и давить на и так зашуганых судей. Почему нельзя сделать как в цивилизованных странах сделать.
Сначала принять единые стандарты работы системы видеоповторов, а потом только начинать их внедрять..
КАК МОЖНО ПОКУПАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ не имея так сказать технических требований на нее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опять цирк устроили в РФПЛ, вместо того чтобы хотябы показать видимость работы ....
Мельгарехо
сегодня в 11:53
Гинер готовит еще один палец
Зафод Библброкс
сегодня в 11:53
Вот совсем не удивлен. Галицкий красава в отличии от других владельцев частных клубов(вспомнить хотя бы Анжи, побаловали и бросили), болелам быков сильно повезло
obana777 ответил Василий 50
сегодня в 11:52
Василий 50:
А что же "Зенит"?
А Зениту это надо? Зачем в свой огород камни бросать.
dzvinka
сегодня в 11:50
тоесть что получучается, судьями недовольны все, но видеоповторы хочет только Краснодар - ахахахаха. Цирк-шапито а не чемпионат.
LOpp ответил Василий 50
сегодня в 11:50
Василий 50:
А что же "Зенит"?
страна еще не заработала столько денег, чтобы на Крестовском систему видеоповторов установить.
Василий 50
сегодня в 11:48
А что же "Зенит"?
Elves
сегодня в 11:41
Галицкий не может не вызывать симпатий.
Mоnоlo
сегодня в 11:41
Как обычно))
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