Первым систему видеоповторов в России установит «Краснодар»

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что «Краснодар» будет первым клубом в России, кто опробует систему видеоповторов.



«Президент „Краснодара“ Сергей Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. „Краснодар“ изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя. Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмём комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери».



Ранее было сказано, что соглашение на введение системы видеоповторов дал только «Краснодар».

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