Россия - Иран: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сорных России и Ирана на товарищеский матч.
Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Алексей Миранчук, Смолов (К), Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
Иран: Бейранванд, Гафури, Хаджсафи, Хоссейни, Эбрахими, Пуралиганджи, Амири, Эззатоллахи, Джаханбахш, Азмун, Тареми.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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