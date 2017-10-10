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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Россия - Иран: стартовые составы

сегодня, 17:46
РоссияРоссия-:-ИранИран19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы сорных России и Ирана на товарищеский матч.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Алексей Миранчук, Смолов (К), Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.

Иран: Бейранванд, Гафури, Хаджсафи, Хоссейни, Эбрахими, Пуралиганджи, Амири, Эззатоллахи, Джаханбахш, Азмун, Тареми.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Juve14
сегодня в 18:40
Промолчу. Но автор, стартовые составы СОРНЫХ можно по другому понять
Argentino78
сегодня в 18:38
Вон Иран17 уже 3-0 рвет Германию17 онлайн
Знатог
сегодня в 18:33
А че такое рауш и где черч это нашёл?
Palex ответил RDeanW
сегодня в 18:32
RDeanW:
фернандес + васин = поражение
Появление Кутепова, тоже к победе не располагает.
Tommy Lee ответил edubokom
сегодня в 18:27
edubokom:
Акинфеев, Джикия, Фернандес, Гранат, Кудряшов, Рауш, Самедов, Миранчук, Жирков, Смолов, Кокорин.
А чего не 10 защитников?
Байкал-38
сегодня в 18:27
Надо посмотреть. Пора уже привыкнуть, что у нас тренер Стасян!
A.C.Milan
сегодня в 18:26
2:2
Tommy Lee
сегодня в 18:26
Кутепов, Тарасов, Ерохин, Рауш - это сильно, видно матч опять купленный.
edubokom
сегодня в 18:24
Акинфеев, Джикия, Фернандес, Гранат, Кудряшов, Рауш, Самедов, Миранчук, Жирков, Смолов, Кокорин.
ДАША Д
сегодня в 18:23
Запасные ничуть не хуже и не лучше.
RDeanW
сегодня в 18:19
фернандес + васин = поражение
time out ответил Павел Амурский
сегодня в 18:14
Павел Амурский:
Спартаком запахло, жди беды.
    nikolah ответил Старый Пью
    сегодня в 18:14
    Старый Пью:
    Я так понял, именно Андрюху-то усатый и решил потренировать в экстра-экстремальных условиях.
    именно,поэтому выставил Кутепова и Васина в одном составе ))
    Старый Пью ответил nikolah
    сегодня в 18:13
    nikolah:
    та ну )) все нормально будет,главное чтоб Андрюха не нервничал
    Я так понял, именно Андрюху-то усатый и решил потренировать в экстра-экстремальных условиях.
    VV V
    сегодня в 18:12
    Чтобы не было тревожно за нашу защиту, нужно законодательно запретить игрокам Спартака призываться в сборную !
    морозз
    сегодня в 18:08
    Стас блин, ты вообще с головой перестал дружить? Пора делать основу сборной, а не шарахаться тупо по углам со своей ротацией! Всё время надо гадать с какого перепуга ты набираешь состав сборной!
    nikolah ответил Морозовский
    сегодня в 18:08
    Морозовский:
    Без Игоря нам кранты!
    та ну ))
    все нормально будет,главное чтоб Андрюха не нервничал
    Rafus Scorpius
    сегодня в 18:07
    Кажется тут политикой запахнет...ничья будет, а за кулисами обоюдовыгодные контракты на поставку новых сверхсекретных ракетных комплексов "КПиИсН", то есть " Кирдык Пендосии и иже с ними"
    Морозовский ответил nikolah
    сегодня в 18:07
    nikolah:
    какой ответ в итоге?)
    Без Игоря нам кранты!
    Dominators
    сегодня в 18:06
    У нас в составе одни Кемпесы и Жаирзиньо . И тренер Марио Загало . Один плюс только- это возможность на домашнем ЧМ чужих звезд увидеть вживую , раз своих нет . Будет что потом вспомнить .
    Брулин
    сегодня в 18:05
    Кутепов- Васин огненная связка!
    scarp
    сегодня в 18:04
    Вместо Васина - Джикию, вместо Тарасова - Кузяева, и было бы неплохо.
    фанат джигурды ответил Морозовский
    сегодня в 18:03
    Морозовский:
    Холодно.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:02
    Ну...ёпта только и остаётся сказать. Только пусть скажет потом, что времени не хватило и батарейки сели.....
    nikolah ответил Морозовский
    сегодня в 18:01
    Морозовский:
    Холодно.
    какой ответ в итоге?)
    Nek35
    сегодня в 18:01
    С Такой Защитой Игорем рисковать не стали
    Морозовский ответил nikolah
    сегодня в 18:00
    nikolah:
    Кутепов и Васин?) на этом мои варианты закончились ))
    Холодно.
    Alhunah
    сегодня в 17:59
    ЛОЛ !!! Кутепов с Васиным в стартовом составе, Акинфеева для полного счастья не хватает
    nikolah ответил Морозовский
    сегодня в 17:59
    Морозовский:
    Холодно.
    Кутепов и Васин?)
    на этом мои варианты закончились ))
    ermak6848
    сегодня в 17:59
    Посмотрим на, что способны оссийские кудеснки мяча...!?
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