Специалист из Испании пополнил тренерский штаб «Урала»

Тренерский штаб «Урала» пополнил специалист из Испании. Хесус Пуэнте Солана уже приступил к работе в роли тренера по физической подготовке.



«О возможности приехать в „Урал“ я узнал от своего друга, который работает в одном из клубов испанской Сегунды. Я тогда работал в Греции, и мне сказали что есть интерес из России. Конечно, российская Премьер-Лига – один из ведущих чемпионатов в Европе. Здесь выступают очень хорошие команды европейского уровня. Поэтому для меня приход в „Урал“ - это большой шаг вперед в карьере. Это новый вызов и отличная возможность развивать свое тренерское мастерство.



Буду делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов. Знакомство с командой – главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба. Каждый меня здесь поддерживает, выражает слова поддержки. Но самое главное, что этот коллектив готов работать и у него есть большой потенциал, чтобы стать лучше», - заявил Хесус Пуэнте Солана.



Ранее сообщалось, что «Урал» может провести свой первый матч на новом стадионе уже 15 апреля.

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