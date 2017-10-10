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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Матч Россия - Иран посетит около 30 тыс. болельщиков

сегодня, 15:44
РоссияРоссия-:-ИранИран19:00 Не начался

По словам руководителя коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимира Карповича, матч сборных России и Ирана посетит около 30 тысяч болельщиков.

«Мы ожидаем на матче порядка 30 тысяч зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть».

Сборная России и сборная Ирана определились с комплектами формы.

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Ерден
сегодня в 17:04
Как утверждает «Бизнес Online», на матч сгоняют студентов казанских вузов, взамен пообещав им простить задолженности по учебе.
ФорвардЪ
сегодня в 16:28
Народ сгонят, трибуны заполнят.
Зафод Библброкс
сегодня в 16:12
наскребли студентов)
на спортсе написали - летом на КК трудно было найти студентов, сейчас не проблема
Павел Амурский
сегодня в 16:05
Матч века, надо записать на память.
Морозовский
сегодня в 15:51
Важный матч, боюсь не успеть к началу на диван! Вперёд, Россия!
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