Матч Россия - Иран посетит около 30 тыс. болельщиков

По словам руководителя коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимира Карповича, матч сборных России и Ирана посетит около 30 тысяч болельщиков.



«Мы ожидаем на матче порядка 30 тысяч зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть».



Сборная России и сборная Ирана определились с комплектами формы.

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