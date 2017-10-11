Пайет - о сборной Франции: «Лучше сыграть плохо, но победить!»

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет признает, что его команда показала неубедительную игру в заключительном матче отбора на ЧМ-2018 с Беларусью:

«Мы не единственные, кто испытывал проблемы, и тем не менее возглавили группу с 4 очками отрыва. Кампания получилась хорошей, а мы проиграли лишь однажды. Сборной Франции нужно усилить свою игру перед большим турниром.

Все знали, что победа в матче с Беларусью позволит нам квалифицироваться на мундиаль. Нужно было быстро забить, а во втором тайме мы неплохо держались. Знаю, что могли сыграть и лучше, это и подталкивает к развитию. Но уж лучше победить при плохой игре, чем проиграть!»

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