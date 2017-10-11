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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
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    47%
    989
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Пайет - о сборной Франции: «Лучше сыграть плохо, но победить!»

сегодня, 10:40
ФранцияФранция2 : 1БеларусьБеларусьМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет признает, что его команда показала неубедительную игру в заключительном матче отбора на ЧМ-2018 с Беларусью:

«Мы не единственные, кто испытывал проблемы, и тем не менее возглавили группу с 4 очками отрыва. Кампания получилась хорошей, а мы проиграли лишь однажды. Сборной Франции нужно усилить свою игру перед большим турниром.

Все знали, что победа в матче с Беларусью позволит нам квалифицироваться на мундиаль. Нужно было быстро забить, а во втором тайме мы неплохо держались. Знаю, что могли сыграть и лучше, это и подталкивает к развитию. Но уж лучше победить при плохой игре, чем проиграть!»

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cannongun
сегодня в 11:06
отскочил лягушатник на тоненького и рад
Морозовский
сегодня в 10:45
"Лучше сыграть плохо, но победить!" - Лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать !
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