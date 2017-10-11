Ни один клуб не изъявил желание удовлетворить запросы Озила

Контракт полузащитника «Арсенала» Месута Озила истекает в конце сезона, и игрок не горит желанием продлевать сотрудничество. Немецкий футболист хочет найти себе новый клуб, куда перейдет на правах свободного агента, но будет при этом получать по 330 тысяч фунтов в неделю. Однако, к разочарованию хавбека, ни один клуб не изъявил желания пойти на его условия.

Теперь близкие Озила советуют ему вернуться к предложению «канониров», которое он отклонил этим летом из-за недостаточно высокой зарплаты. «Арсенал» готов платить футболисту не больше 250 тысяч фунтов в неделю.

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