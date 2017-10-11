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Ни один клуб не изъявил желание удовлетворить запросы Озила

сегодня, 11:59

Контракт полузащитника «Арсенала» Месута Озила истекает в конце сезона, и игрок не горит желанием продлевать сотрудничество. Немецкий футболист хочет найти себе новый клуб, куда перейдет на правах свободного агента, но будет при этом получать по 330 тысяч фунтов в неделю. Однако, к разочарованию хавбека, ни один клуб не изъявил желания пойти на его условия.

Теперь близкие Озила советуют ему вернуться к предложению «канониров», которое он отклонил этим летом из-за недостаточно высокой зарплаты. «Арсенал» готов платить футболисту не больше 250 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Эмиль Эмиль
сегодня в 12:37
совсем зажрался Озил, мало того футбол не очень показывает, еще и просит 330, 250 это еще много для него
Морозовский
сегодня в 12:36
Нашим мастерам на заметку - пусть на ус мотают. А то с детства - англичане, немцы уже.
BorZ105 ответил moskwa 09
сегодня в 12:34
    Caniggia
    сегодня в 12:31
    Раскатал губёшку, турок пучеглазый!
    Василий 50
    сегодня в 12:29
    "Арсенал" должен подумать, прежде чем предлагать этому человеку контракт.
    Смитерс ответил moskwa 09
    сегодня в 12:28
    moskwa 09:
    видно ты уже свое отправлял,пристроили тебя,заметно,что стал похож на баклана
      moskwa 09
      сегодня в 12:25
      пусть к реалу обратяться,там есть кому удольтворять
      moskwa 09 ответил Смитерс
      сегодня в 12:23
      Смитерс:
      пусть резюме на баклановую ферму отправит, там возьмут.
      видно ты уже свое отправлял,пристроили тебя,заметно,что стал похож на баклана
      manutd navsegda ответил dzvinka
      сегодня в 12:23
      dzvinka:
      330, хахахаха))) у деБрюйне нету и 150 ))) при том что он в мешке играет))). Озилу прийдется попустится
      И главное как играет! (деБрюйне)
      juchok ответил Vizor
      сегодня в 12:22
      Vizor:
      В Китае удовлетворят его потребности
      там прикрыли лавочку...
      Jeck Denielse
      сегодня в 12:21
      У парня чрез 3 дня День Рождения....
      Его спросили "Что хочешь ??"
      - Миллион фунтов в месяц !!!

      ....пошутил наверно.....
      Алсидес Гиджиев
      сегодня в 12:20
      Скоро вообще никому нафиг не нужен будет
      Vizor
      сегодня в 12:16
      В Китае удовлетворят его потребности
      juchok
      сегодня в 12:16
      он и на 250 тыс в неделю не играет...
      Vizor ответил dzvinka
      сегодня в 12:16
      dzvinka:
      330, хахахаха))) у деБрюйне нету и 150 ))) при том что он в мешке играет))). Озилу прийдется попустится
      Каждому))
      Thierry Daniel Henry
      сегодня в 12:15
      Побыстрей бы от него избавится.
      Остапчук 67
      сегодня в 12:15
      Какие у него могут запросы?
      Футбол Озила, это уже вчерашний день.
      Соответственно и зарплата должна быть вчерашней.
      dzvinka
      сегодня в 12:14
      330, хахахаха)))
      у деБрюйне нету и 150 ))) при том что он в мешке играет))).
      Озилу прийдется попустится
      Гус Пойет
      сегодня в 12:14
      Запросы походу такие же безразмерные как моргалы
      Смитерс
      сегодня в 12:12
      пусть резюме на баклановую ферму отправит, там возьмут.
      Mr Jordan 23
      сегодня в 12:08
      Видимо это от того, что в своей нынешней не самой лучшей физической форме Озил не в состоянии "удовлетворить" требования топ-клубов, располагающих необходимыми финансами для выплаты такой ЗП.
      альсато
      сегодня в 12:08
      не стоит столько о...ЗИЛ!....да и не стоил никогда.
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