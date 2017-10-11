Промес и Глушаков вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Ахматом», который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30. В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано, который накануне отметил свой 25-й день рождения, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.

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