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Промес и Глушаков вернулись в общую группу «Спартака»

сегодня, 18:23

«Спартак» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Ахматом», который состоится в Грозном 13 октября и начнется в 19:30. В среду команда провела тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В занятии приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.

Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Что касается полузащитника Джано, который накануне отметил свой 25-й день рождения, то он направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава.

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ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:57
Капец Севилье...
VIC2 ответил andre_can
сегодня в 18:40
andre_can:
мясо точно в ФНЛ срулит!
Совсем недавно появилась новая категория людей с птичьими мозгами - Питерские бакланы
cpartak60 ответил GSV
сегодня в 18:40
и маленькую тележку!
вячеслав остапенко
сегодня в 18:39
Желаю Глушакову иПромесу удачи после травм
Шуnя771
сегодня в 18:39
Отличная новость. Ахмат надо брать!
Шуnя771 ответил andre_can
сегодня в 18:38
andre_can:
мясо точно в ФНЛ срулит!
    112910415
    сегодня в 18:31
    а жизнь-то налаживается!
    andre_can
    сегодня в 18:28
    мясо точно в ФНЛ срулит!
    CTAPbIU
    сегодня в 18:27
    Всем здоровья и спортивных успехов!
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