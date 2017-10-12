Пароло: «„Лацио“ хочет проверить свои силы у „Ювентуса“ дома»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло поделился мыслями накануне матча с «Ювентусом».



«Мы хотим проверить свои силы у „Ювентуса“ дома. Стадион „Юве“ - это то место, где у вас должно быть нечто большее, чем просто желание, чтобы изменить ситуацию и нам любопытно испытать себя.



Суперкубок? Бессмысленно делать сравнения, каждая игра уникальна по-своему. Не думаю, что „Ювентусу“ нужна какая-то дополнительная мотивация».



Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм.

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