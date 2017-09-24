Десять вкуснейших битв группового этапа ЛЧ

Выяснилась причина, почему «Арсенал» не в ЛЧ – групповой этап стал скучным. «Соккер.ру» оспаривает мнение мсье Венгера, готовясь к футбольным битвам, скрашивающим будни.

«Боруссия» Д – «Реал»

Рейтинг зрелищности: 10 из 10.

Венгер говорит, что групповой этап становится неинтересным и нечего смотреть? Давайте проверим! Ведь в этой паре обе команды могут обыграть «Арсенал» по 3:0 и не поперхнуться. Но до чего скучные! В прошлом сезоне встречались и дважды сыграли по 2:2. Чего интересного найдете в достойной проверке на прочность трехкратного обладателя Лиги чемпионов? Разве любопытно, как Роналду сыграет против самой непробиваемой на данный момент обороны топ-5 из Дортмунда? Венгеру также неинтересно, если болельщики шумные и поддерживают команду и тренера – Арсен к такому не привык.

ПСЖ – «Бавария»

Рейтинг зрелищности: 10 из 10.

Еще одно скучнейшее противостояние. Что интересного в сравнении Кавани и Левандовски на одном поле? Подумаешь, двое из числа сильнейших силовых нападающих мира, куда им до Жиру? Также не интересно, как бывший босс парижан Анчелотти – который АПЛ выиграл с первой попытки, будет справляться с проблемами «Баварии». Ведь это скучная немецкая команда, которая обыграла «Арсенал» 10:2 весной по сумме двух матчей. Проверить Неймара против команды уровня немецкого чемпиона? Банальность, лучше пересмотреть нулевую ничью «Челси» и «Арсенала» - вот где большой интересный футбол!

«Атлетико» - «Челси»

Рейтинг зрелищности: 8 из 10.

Симеоне и Конте – два слабака, которые только и умеют, что настраивать своих футболистов на победы в любых обстоятельствах. Они летом даже Гризманна и Азара не продали за большие деньги в МЮ и «Реал» – совсем не знают, что в футбол играют ради сведения дебета и кредита. Венгер бы их научил, только «Атлетико» и «Челси» будут сражаться в скучной Лиге чемпионов, а веселая Лига Европы досталась «канонирам». А если без ерничанья, то эта пара может предложить не самый зрелищный в этом списке, но качественный футбол. Правда, стоит одной из сторон психануть – Мората забьет или Гризманн, и схватка может стать одной из самых интересных. Ведь команды похожие, не случайно Фалькао, Куртуа и Диего Коста светились и тут, и там.

«Севилья» - «Ливерпуль»

Рейтинг зрелищности: 9 из 10.

Венгер, наверное, такое не смотрит, но есть один турнир. Называется Лига Европы. Сейчас «Арсенал» там едва не проиграл «Кельну». А «Севилья» обыграла в финале «Ливерпуль», который в конце августа прихлопнул «канониров» 4:0. Конечно, это очень неинтересная пара, поскольку Клопп – сумасшедший тактик, который мечтает взять реванш у испанской команды, лишившей его первого европейского кубка в карьере. Скукотища! А «Севилья», поменявшая тренера и руководителя клуба – Мончи уехал отстаивать «Колизей», стартовала в Ла Лиге успешнее какого-то «Реала». Так что проверка ее возможностей против «Ливерпуля» Салаха и Мане – неинтересная пресная каша. Для Венгера именно так? А для всех остальных матчи-реванши среди десертов ЛЧ. Представьте, например, как бы жарко отыграли ПСЖ и «Барселона» в плей-офф весной!

«Реал» - «Тоттенхэм»

Рейтинг зрелищности: 10 из 10.

Во всех представленных выше парах выиграть может любая из сторон. Но если Дортмунд вдруг дома обыграет «Реал», что мешает «шпорам» - а они немцев обставили, поступить с обладателем трофея аналогично? О форме Кейна краем уха слышал даже Венгер, и Харри, если у него проскакивает мыслишка об игре в составе Зидана, или ему Леви на ухо шепнул, что Перес интересовался здоровьем англичанина – много веских причин удачно сыграть против «Мадрида». Мотивировать «шпор» на такой поединок не нужно, как и «Реал» на победы в группе Лиги чемпионов. Но фавориту может быть сложно, а это значит, что здесь перестрелка 2:2 вероятнее, чем победа испанцев 4:0, как раньше. «Шпоры» подросли, стали острее.

«Шахтер» - «Манчестер Сити»

Рейтинг зрелищности: 10 из 10.

Такой скучный матч, особенно после неожиданного успеха «Шахтера» против «Наполи»! Пусть «горняки» переживают по поводу Срны – Дарио, говорят, сдал положительную пробу на допинг в первой половине года, поэтому приостановил выступления, но для украинского клуба два матча против «Манчестер Сити» и еще одна игра против «Наполи» будут большим и увлекательным приключением. Во-первых, сами «горожане» начали сезон изумительно. Во-вторых, Гвардиола много раз играл против «Шахтера» и уважает соперника. В-третьих, у англичан есть проблемы и, раз «горнякам» непросто даются победы в УПЛ – отдушиной Фонсеки может стать ЛЧ. В конце концов, сравнить один из сильнейших клубов Восточной Европы с мощным представителем топ-5 – всегда интересно.

«Челси» - «Рома»

Рейтинг зрелищности: 8 из 10.

Итальянский тренер против итальянской команды. Что может быть хуже? Только игра «Арсенала» против «Сток Сити» с гостевым поражением в один мяч. А так «Челси» - чемпион Англии, «Рома» - вторая команда Серии А, которая со Спаллетти набрала много пунктов, поменяла тренера и приобрела Мончи, который притащил в Рим футболистов, которые со временем должны заиграть. Для Ди Франческо два поединка с «Челси» будут испытанием на прочность, а раз против «Атлетико» сыграли вничью без забитых мячей – сохранили голы и зрелищные ходы на «Карабах» и «Челси».

«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д

Рейтинг зрелищности: 9 из 10.

Они разок сыграли, уже получилось красиво и глубокомысленно, поскольку пищу для размышлений дарит любая победа «шпор» на неудобном для них поле «Уэмбли». Справились с самой «Боруссией» - пожалуй, самой симпатичной командой Европы на старте сезона. Правда, красивый гол Ярмоленко (по Венгеру - унылый гол в девятку обводящим ударом с линии штрафной) напомнил, что Дортмунду в гостях проиграть проще, чем в родных стенах. А поскольку группа у «шпор» и «шмелей» сложнейшая – будет третий лишний в борьбе с «Реалом», то цена этого матча высока. Он не может быть скучным, раз будет решающим!

«Манчестер Сити» - «Наполи»

Рейтинг зрелищности: 10 из 10.

Неаполитанцы здесь и сейчас – одна из лучших команд планеты. По всему, от глобальных вещей – результаты в чемпионате, до мелочей – стандарты Сарри и его выход в атаку. Поражение от «Шахтера» больно ударило по амбициям итальянцев, так что против «Манчестер Сити» они сыграют иначе. В Серии А неаполитанцы забили 22 мяча в 6 поединках, «горожане» в АПЛ – 21 в таком же количестве туров. Так что кому не интересен поединок двух мастеров расстановок Гвардиолы и Сарри, то он скорее как Венгер – немножко отстал от времени, при всем уважении к былым заслугам француза.

«Барселона» - «Ювентус»

Рейтинг зрелищности: 9 из 10.

В первой серии выяснили, что Месси может забить Буффону. Было интересно, а теперь во втором круге Аллегри попробует обыграть Вальверде. Встречи клубов такого уровня очень важны, поскольку они не только подталкивают коллективы уровня «Барселоны» к новым свершениям – победа над «Ювентусом» помогла каталонцам довериться новому тренеру, но и подразумевают ответную реакцию во втором круге. Венгеру не понять, он давно уже не брал больших реваншей в ЛЧ, а каталонцы с туринцами играли в финале и полуфиналах турнира. Так что Дибала ответит Месси за 3:0. Обязательно, как и Буффон, Пьянич или Игуаин.

Групповой этап Лиги чемпионов – скучное зрелище

Конечно, корявое высказывание Венгера можно истолковать строго не в пользу «Спартака», «Марибора», «Карабаха» и других потенциальных «статистов» ЛЧ – мол, из-за них французу неинтересно. Но не мсье Арсену после 10:2 от «Баварии» и вылета из четверки в АПЛ рассуждать, кто достоин, а кто – лишний. На групповом этапе полно знатных матчей, тут от оценки одного человека ничего не зависит. Кроме того, сам Арсен уточнил, что ему отчасти стало скучно, поскольку сыграл под две сотни поединков.

Проще говоря, француз переел качественного футбола за два десятилетия, устал проигрывать «Баварии», ему все соперники на одно лицо. Но если Венгер видит всего одну или две интересные пары на групповом этапе, то в ответ находим целых десять поединков и двадцать матчей. Не считая всегда вкусных для российских фанатов сражений «Спартака» и ЦСКА с клубами топ-5 – хотя здесь переживаний обычно больше, чем мольбы о зрелищности. Ведь она бывает разной, поражение 2:5 – тоже зрелищное!