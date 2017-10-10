70+. Тренеры, чья мудрость не знает границ

Юпп Хайнкес возглавил «Баварию» в 72 года и после четырехлетнего перерыва в работе. «Соккер.ру» вспоминает других возрастных тренеров, которые принимали большие вызовы.

Юпп Хайнкес (Германия)

Хайнкес красиво завершил тренерскую карьеру, когда ему было 68 лет. Дело было в 2013 году, немецкий специалист выиграл с «Баварией» требл – чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Прошло четыре года, и мюнхенский клуб, оказавшись в непростой ситуации после отставки Карло Анчелотти, обратился к Юппу за помощью, а тот не отказал. Хайнкес рассказал, что жена и дочь поддержали его решение, и даже любимая собака одобрительно гавкнула дважды. Теперь старина Юпп собирается построить команду, фокусирующуюся на успехах, и призывает «Баварию» следовать модели развития «Реала», в котором Хайнкес работал 20 лет назад.

Луис Арагонес (Испания)

Легендарный в прошлом форвард «Атлетико» начал тренировать в 38 лет, а на тренерский мостик «матрасников» всходил семь раз. Но самого большого успеха тренер Арагонес добился на закате своей карьеры, выиграв со сборной Испании чемпионат Европы за месяц до своего 70-летия. После этого Луис еще поработал в «Фенербахче». В 2014 году большого тренера, больше трех десятилетий верой, правдой и опытом служившего своей профессии, не стало.

Алекс Фергюсон (Шотландия)

Бессменный наставник «Манчестер Юнайтед» на протяжении четверти века и самый успешный тренер в истории «красных дьяволов» приступил к работе с МЮ в 45 лет, а ушел под аплодисменты и слезы «Олд Траффорд» в 71 год. Свой последний титул – победу в английской Премьер-Лиге, Ферги взял в прощальном сезоне. Таким образом, сэр Алекс – самый возрастной тренер, побеждавший в АПЛ, кроме того, он входит в тройку «пенсионеров», бравших Кубок чемпионов. Своего второго «ушастого» Фергюсон завоевал 2008 году, когда ему было 66 лет, Хайнкес, как уже сказано, привел «Баварию» к громкому европейскому успеху в 68, но лидерство в этой номинации сохраняет…

Раймон Гуталс (Бельгия)

Бельгийский специалист, которого называли «Мастером» и «Магом», начал тренерскую карьеру в 1956 году, то есть к своему главному достижению шел почти сорок лет. В начале 90-х Раймон возглавил «Марсель», где ставили четкую цель – победить в главном европейском клубном турнире. Первый свой финал с «Марселем» Гуталс проиграл, уступив «Црвене Звезде» в серии пенальти, но в 1993 году его подопечные превзошли «Милан» в решающей схватке, сделав своего тренера самым возрастным триумфатором Лиги чемпионов. День успеха Гуталс встретил в возрасте 71 года, и этот рекорд остается актуальным. У Юппа Хайнкеса есть шанс перебить это достижение в нынешнем сезоне, ведь в мае будущего года рулевому «Баварии» стукнет 73.

Константин Бесков (CCCР/Россия)

Обратимся и к отечественным примерам, тем более речь о культовом тренере. Константин Иванович работал с шестью московскими командами, возглавлял «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Торпедо» и «Локомотив», а также застал короткий миг успешного существования «Асмарала» на заре чемпионатов России. Под руководством Бескова московские динамовцы добились лучшего результата в чемпионатах России – «серебро» 1994 года, и завоевали свой единственный трофей после развала СССР – Кубок России 1995. На момент этих успехов Константину Ивановичу было 74 года.

Юрий Сёмин (Россия)

А еще один пример буквально «под рукой». Юрий Семин 11 мая отметил 70-летний юбилей, а за неделю до этого получил главный подарок на день рождения – победу в Кубке России. Сейчас «Локомотив» под руководством молодого душой тренера ведет борьбу за чемпионский титул в РФПЛ. Если эта гонка завершится для «железнодорожников» успешно, то Юрий Палыч станет самым возрастным тренером-победителем чемпионата России.

Юрию Сёмину – 70! Азбука жизни

Гаджи Гаджиев (Россия)

И еще один мастодонт российского тренерского цеха. Гаджи «Профессор» Гаджиев полвека в профессии, ведь рано закончил карьеру футболиста из-за сильной близорукости и встал на тренерскую стезю в 20 лет. Гаджи Муслимович уже почти три года возглавляет «Амкар», который не только держит на плаву, но и умудряется воспитывать футболистов на продажу. В конце октября Гаджиев отметит свой 72 день рождения.

Отто Рехагель (Германия)

И все-таки иногда лучше вовремя уйти, чем ставить возрастные рекорды. Король Отто в 65 лет выиграл чемпионат Европы со сборной Греции, после чего еще шесть лет возглавлял «эллинов». И вроде бы уже завершил карьеру в 2010-м, но пару лет спустя 73-летнего Рехагеля уговорили принять «Герту» в середине сезона, чтобы спасти ее от вылета из Бундеслиги. И тут с бывалым тренером случился конфуз: берлинцы под его руководством финишировали на 16-й строчке, а потом проиграли в стыковых матчах «Фортуне» из Дюссельдорфа. Вот такая последняя запись в тренерской карточке Отто.

Джованни Трапаттони (Италия)

В Турине до сих пор не могут определиться, кто круче – Трапаттони или Липпи, хотя для всей Италии Марчелло на первом месте, ведь он привел «Скуадра Адзурру» к мировому чемпионству в тяжелый для итальянского футбола период. Но Джованни тоже культовый персонаж, особенно для «Ювентуса». Последним местом работы итальянского мэтра стала сборная Ирландии, которую он вывел на чемпионат Европы, где стал самым возрастным тренером финальных стадий Евро в 73 года. И после этого он еще год продержался на своем посту, после чего покинул Ирландию и завершил тренерскую карьеру.

Отто Пфистер (Германия)

Этот немец начал тренерскую карьеру в Швейцарии, но еще в 1972 укатил в Руанду, чтобы возглавить местную национальную сборную. С тех пор Отто в путешествиях по Африке и Азии, а разок даже заглядывал в Тринидад и Тобаго. Сейчас Пфистеру 79 лет, он является главным тренером сборной Азербайджана. Неистребимый дух приключенчества у этого специалиста не угасает с возрастом.

Бонус. Айвор Пауэлл (Англия)

В 2006 году Пауэлл попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший футбольный тренер в мире. И после этого Айвор тренировал еще четыре года. В середине XX века Айвор играл в «Блэкпуле» вместе со знаменитым Стэнли Мэтьюзом и вызывался в сборную Уэльса, после чего решил перейти на тренерскую работу, которая не отпускала его до 93 лет. Были в карьере Пауэлла и профессиональные клубы, но по молодости и немного, Айвор сосредоточился на студенческом футболе. В частности, команду «Тим Бат», представляющую университет города Бат, возглавлял с 1973 по 2010 год. В 2002 год Пауэлл вывел свою команду в основной турнир Кубка Англии, таким образом, «Тим Бат» стал первым университетским клубом за 122 года, которому это удалось. Через три года после завершения тренерской карьеры Айвор Пауэлл ушел из жизни. Ему было 96 лет, 58 из которых он провел на тренерской скамье, по примерным подсчетам через его руки прошло 9000 футболистов.