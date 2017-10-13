«Ахмат» vs «Спартак». Победы Карреры и голы в концовках

13-й тур РФПЛ в пятницу, 13-го числа, откроют «Ахмат» и «Спартак». Это первый матч москвичей против клуба из Грозного после смены названия. «Соккер.ру» сыплет фактами.

0 ничьих. Московский «Спартак» никогда в предыдущих десяти случаях не играл вничью против команды из Грозного на выезде. Статистика встреч в столице Чеченской Республики такова: 6 побед хозяев, 4 успеха гостей. Разница голов – 19:15 не в пользу «красно-белых».

0 выездных побед. Таков плачевный результат у «Спартака» в гостевых матчах в нынешнем сезоне. На выезде «красно-белые» дважды проиграли и четыре раза сыграли вничью.

1-й матч в истории между командами «Спартак» и «Ахмат». Раньше московский клуб 20 раз встречался в рамках чемпионата России с «Тереком» - такое название носил сегодняшний соперник команды Массимо Карреры до предыдущего сезона. 6 раз побеждал «Терек», 11 побед отпраздновал «Спартак», трижды команды расходились миром. 35-23 – соотношение голов в пользу «красно-белых».

В своём первом матче после утверждения в должности главного тренера «Спартака» Массимо Каррера противостоял команде Олега Кононова – «Краснодару». В том матче «красно-белые» победили со счетом 2:0, дубль оформил Зе Луиш, который сегодня не сыграет. Это пока единственная встреча тренеров Карреры и Кононова.

2 футболиста, забивавших в предыдущем матче сегодняшних оппонентов, восстановились после травм накануне игры в Грозном. Речь о Денисе Глушакове и Квинси Промесе, которые в майской встрече на «Открытие Арене» поражали ворота «Терека» в первом матче, который «Спартак» провел в ранге действующего чемпиона.

3 мяча пропустил голкипер Евгений Городов в майской игре против «Спартака». Дублем отметился Денис Глушаков, еще один гол записал на свой счет Квинси Промес.

Хет-триком в матче с «Тереком» отметился форвард «Спартака» Юра Мовсисян 10 марта 2013 года. Это единственный хет-трик в данном противостоянии, а шарма ему добавляет тот факт, что армянский нападающий в той встрече с грозненцами дебютировал за «красно-белых» в официальной игре.

4 мяча забил «Спартак» в ворота «Терека» в прошлом сезоне и не получил ни одного в ответ. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0, а в Грозном «красно-белые» выиграли с минимальным счетом. Единственный гол – на счету защитника Маурисио, которого уже нет в московской команде. Бразильский защитник отличился после подачи углового.

5 матчей подряд не мог выиграть «Спартак» у грозненского коллектива между 2013 и 2015 годами. Матчи в Москве завершались вничью (0:0 и 1:1) а в Грозном неизменно побеждал «Терек» (1:0, 4:2 и 2:1), однако москвичи прервали эту неудачную серию и к новой игре подходят с тремя победами подряд в активе с общим счетом 7:0.

6 голов забивалось в двух самых результативных поединках между этими командами. Обе игры проходили в Грозном и завершились со счетом 4:2. В 2011 году выиграли гости, в 2015-м – хозяева. Оба матча запомнились сумасшедшими сюжетами: «Спартак» смог отыграться со счета 0:2 и забил победные мячи после перерыва, связанного с отключением освещения, причем подопечные Валерия Карпина воспользовались паузой, чтобы подраться в раздевалке. Два года назад «Спартак» под руководством Мурата Якина вел 1:0 после первого тайма и ушел на перерыв в большинстве, так Олег Иванов, который сегодня не сыграет, был удален с поля. Однако во втором тайме гости посыпались, а Аилтон забил решающие два мяча в самой концовке.

В 9 матчах из 10 на своем поле против «Спартака» «Ахмат» обязательно забивал. Исключением стала встреча в прошлом сезоне, когда на гол Маурисио у грозненцев ответов не нашлось.

10 из 58 голов (17%) голов в этом противостоянии забивались на 90-й минуте или в компенсированное время второго тайма. На счету каждой из команд по пять «поздних» голов. Встречу «Ахмата» и «Спартака» смотрим до финального свистка!

17 очков набрали и «Ахмат», и «Спартак» в нынешнем чемпионате, сегодняшние соперники – соседи по турнирной таблице, они делят 5-6 места, но грозненский клуб чуть выше по дополнительному показателю: команда Олега Кононова одержала 5 побед, в то время как действующий чемпион только 4 раза уходил с поля победителем.

17.8 ударов в среднем за игру наносят футболисты «Спартака» в текущем сезоне РФПЛ. Это лучший показатель во всей лиге. «Ахмат» занимает только 9-ю строчку с 12.2 ударами.

28 желтых карточек и 2 красных получили подопечные Олега Кононова в предыдущих 12-ти турах. Речь о самой недисциплинированной команде РФПЛ.

33 секунды потребовалось бразильскому полузащитнику Маурисио, чтобы забить в ворота «Спартака» 8 марта 2014 года. Речь о самом быстром голе в противостоянии этих команд, причем в том матче ранний успех Маурисио остался единственным и принес «Тереку», который теперь стал «Ахматом», победу.

43 602 зрителя посетили майский матч между «Спартаком» и «Тереком». Это наибольшая аудитория, которую собирали эти команды. Причина понятна – «Спартаку» после той игры вручали чемпионский кубок. Этот рекорд сегодня точно не падет, даже если соберется аншлаг, потому что «Ахмат-Арена» вмещает всего 30000 зрителей.