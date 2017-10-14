«Крылья Советов» лишились очков в матче с «Ротором»

В матче 18-го тура ФНЛ «Ротор» едва не обыграл одного из лидеров чемпионата и не сотворил сенсацию, но и без этого неожиданно лишил «Крылья Советов» ожидаемых трех домашних очков.

Самара, стадион «Металлург»

«Крылья Советов» – «Ротор» – 1:1 (0:1)

Голы: Корниленко 61 — Бирюков 41

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов (тнченко 76), Надсон, Таранов, Гаджибеков, Ткачук, Ланин, Кленкин, Чочиев (Зинков 59), Корниленко, Самодин (Алиев 46).

Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Ротор»: Кобзев, Киреев (Столбовой 90), Пискунов, Ионов, Колычев, Столяренко, Борзых (Сысуев 38), Султонов (Дранников 65), Замалиев, Романенко, Бирюков (Вотинов 68).

Главный тренер: Валерий Есипов.

Предупреждения: Замалиев 64, Кобзев 90.

Судья: Олег Соколов.

В другом матче тура «Кубань» с крупным счетом обыграла «Олимпиец».

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