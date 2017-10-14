«Тоттенхэм» минимально обыграл «Борнмут»

«Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Борнмутом» в матче 8-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Борнмут» 1:0 (0:0)
Гол: Эриксен 47.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Триппьер, Алдервейрелд, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли (Нкуду 90), Кейн (Льоренте 85), Сон Хын Мин (Сиссоко 75).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Станислас (Дефо 75), Кук (Муссе 83), Гослинг, Серман, Кинг, Смит (Айб 75).
Главный тренер: Эдди Хау.
Предупреждения: Кук 27, Смит 38, Бегович 90+4.
Судья: Роберт Мэдли.
В параллельном матче «Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Сток Сити».
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здоровья Жоржу(((
здоровья Жоржу(((