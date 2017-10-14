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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 85’ Уотфорд 1:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет второй тайм, 84’ Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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ЦСКА одержал минимальную победу над «Краснодаром»

сегодня, 20:54
КраснодарКраснодар0 : 1ЦСКАЦСКАМатч завершен

ЦСКА на выезде одержал победу над «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России.

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - ЦСКА 0:1 (0:1)
Гол: Алексей Березуцкий 38.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Шишкин (Лаборде 73), Петров, Газинский, Ристич (Жоаозиньо 46), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Набабкин, Натхо, Кучаев (Хосонов 73), Миланов, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов 67).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Натхо 54, Газинский 75, Смолов 85.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ОлегаТэ
сегодня в 21:15
ЦСКА с кастрированным составом ВЫГРЫЗ и УСТОЯЛ! МОЛОДЦЫ!!!👍👍👍
isamsn
сегодня в 21:15
С таким составом армейцы играли спокойно и в свою игру и при этом выглядели очень даже не плохо. Молодцы!!! Всем быстро поправится и удачи с Швейцарией..
массакрер ответил Мяучелo
сегодня в 21:14
Мяучелo:
не отвлекайся, смоктай дальше, вечер долгий, конская елда ещё длинная XD
тыб слился с ветки хамло)))
salaga ответил Вася Пупкин 1
сегодня в 21:14
Вася Пупкин 1:
Мда, кладбище убойных моментов. Витиньо не забивает 200% момент, Классон 2 шикарных момента, а по итогу случайная фигня залетела, рок да и только. Газинский очень плохой матч, обрезы сплошные...ЦСКА скорее со случайной победой, а Краснодару нужно сходит и свечки в церкви поставить, так много просто не может не вести, да и пенальти по видимому был....
Какие свечки в церкви? Не бери тяжкий грех на душу. Футбол - ведение Сатаны.
Альфи
сегодня в 21:14
Говорите , что хотите... А НАС С ПОБЕДОЙ! Блин вот порадовали, так порадовали...
форева ответил sir-5
сегодня в 21:14
sir-5:
Это же хорошо,когда один шарокататель два состава ни во что превращает.Конечно,для конкурентов,коими ЦСКА пока и является.
Это да, но трудов Галицкого как то жаль. Стадион, парк, школа, 0 дотаций, команда симпатичная, ... и тут Шалимов!)))
массакрер ответил obana777
сегодня в 21:14
obana777:
В принципе Спартак устраивает и такой результат, лучше было бы, чтобы впереди идущие потеряли четыре очка в сумме, но сойдет и три. С учетом, что кони играют с Зенитом, а Краснодар с Локомотивом, может получиться нормальный расклад.
футбол это не бухгалтерия))))
Мяучелo ответил Petergoff
сегодня в 21:14
Petergoff:
твоя речь, выглядет мего глупо)))))
не отвлекайся, смоктай дальше, вечер долгий, конская елда ещё длинная XD
Дедуктор
сегодня в 21:14
Хороший, интересный и очень показательный матч. Нетипичная для РФПЛ высокая скорость и защита ЦСКА стала рассыпаться. Но к скорости оказался неготов и атакующий Краснодар. Запарывали моменты именно из-за того что неготовы быстро думать и быстро действовать.
Вот, если бы таких матчей поболе было, клубы РФПЛ начали бы прогрессировать до уровня европейских высоких стандартов.
Leha-ha50
сегодня в 21:14
Морозовский
Вчера 12:52
Наконец-то Бубнов угадал! Да и тренер у "Краснодара", как бы его ни критиковали, на голову выше конявого.
..............................................................................................................................
Вы оба не угадали!!!!.......я не злопамятный , нет!!! Я просто злой и память у меня хорошая!!!
Kuprin
сегодня в 21:14
Мои соболезнования Морозовскому , Абсенту и Мяучелло и конечно первому Спартачу))
Petr Makovenko ответил alfranza
сегодня в 21:13
alfranza:
У быков беда с реализацией. Вроде все есть: игроки, креатив, желание, схемы работающие. Но нет главного - завершающего удара. Все настолько хаотично в штрафной, будто они не знают что там с мячом делать. Не в обиду команде, но с конкурентами Краснодар пока очки неизменно теряет, даже при хорошем настрое. Это проблема не игры, а психологии. И матчасти, мне кажется. Потому что у быков есть желание играть, но с реализацией просто ужас. Половина моментов созданных во втором тайме просто бездарно запорото, из-за того, что начали улучшать позицию. Армейцы переиграли быков на втором этаже, хотя гол конечно недоразумение, но факт в том, что они смогли удержать этот счет. Игра была во многом равная, в конце с небольшим преимуществом быков. Но счет, увы для быков, по игре.
А это дело не терпит суеты! Не надо торопиться ,а то набросились ,ну сейчас затопчим ,,, А тут , змс Березуцкий, сделал все по делу!!! На то он и змс !!!
ЦСКА Чемпион!!!
Absinthe7
сегодня в 21:13
Бугага, ФК Минусоиды)))
Штиль ответил Ваня лучший
сегодня в 21:13
Ваня лучший:
Я немного играл в футбол и кое что смыслю. Внимательно посмотри повторы и пойми, что желчь (ее избыток) это очень вредно
Желчь это у тебя. Свои посты перечитай и поймёшь кто желчью истекает.
Petergoff ответил Мяучелo
сегодня в 21:13
Мяучелo:
голубые по старой привычке первые полезли лобызаться с кобылицами XD
твоя речь, выглядет мего глупо)))))
obana777
сегодня в 21:13
В принципе Спартак устраивает и такой результат, лучше было бы, чтобы впереди идущие потеряли четыре очка в сумме, но сойдет и три. С учетом, что кони играют с Зенитом, а Краснодар с Локомотивом, может получиться нормальный расклад.
mc_borrow
сегодня в 21:13
ЦСКА очень повезло увезти 3 очка. Удачи с Базелем.
zakirjan_87
сегодня в 21:13
ЦСКА просто красавчики, так держать, молодцы!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:13
Пенальти не пенальти дело не в этом. Такой ЦСКА надо было обыгрывать. Остальное сентименты).
derrik2000 ответил Absinthe7
сегодня в 21:12
Absinthe7:
А ведь с Базелем "ручки" не проглядят, там Мешкова не будет) Боюсь, будет 0-8
Не та команда "Базель", чтобы 0-8 было.
Если в Москве играют, то армейцы могут и выиграть.
Гус Пойет
сегодня в 21:12
Отскочили клячи
Мяучелo ответил Petergoff
сегодня в 21:12
Petergoff:
Да нет дружище-это именно так. Какой ещё московский клуб,может похвастаться Еврокубком???? Просто есть некоторые проблемы,с трансфером у ЦСКА,в этом сезоне.
    sir-5 ответил форева
    сегодня в 21:11
    форева:
    Такое впечатление, что у Шалимова там бешеные отступные прописаны за уход из клуба. Другого объяснения того , что он до сих пор делает на посту главного тренера, я не нахожу.))
    Это же хорошо,когда один шарокататель два состава ни во что превращает.Конечно,для конкурентов,коими ЦСКА пока и является.
    Absinthe7
    сегодня в 21:11
    А ведь с Базелем "ручки" не проглядят, там Мешкова не будет) Боюсь, будет 0-8
    Petergoff ответил derrik2000
    сегодня в 21:11
    derrik2000:
    Если бы это было действительно так, то мне было бы очень жаль наш отечественный футбол. К счастью, это не так. Вот "самая фартовая команда" и не только в Москве, но и во всей России - это ДА!
    Да нет дружище-это именно так. Какой ещё московский клуб,может похвастаться Еврокубком???? Просто есть некоторые проблемы,с трансфером у ЦСКА,в этом сезоне.
    RussianHorse ответил Мяучелo
    сегодня в 21:11
    Мяучелo:
    я ору XD кобылицы на диком фарте и заряженном мешкове еле отскочили а они тут пишут про какой то характер XDDDD
    🐖🔥
    Мяучелo
    сегодня в 21:11
    слышь. сир5 или как тебя там. а что эт твоих корефанов днём с огнём не сыскать а тут полчище такое вылезло? они в каких схронах обитают? XDD
    форева ответил sir-5
    сегодня в 21:10
    sir-5:
    А нам какое дело??? Это пусть Галицкий-Акопян(или как там его?) спартача дальше,после четырёх поражений кряду,"тренером мечты "считает.
    Такое впечатление, что у Шалимова там бешеные отступные прописаны за уход из клуба. Другого объяснения того , что он до сих пор делает на посту главного тренера, я не нахожу.))
    Tepliz ответил Kuprin
    сегодня в 21:10
    Kuprin:
    ВОТ ЭТО МУЖИКИ НАСТОЯЩИЕ! ПОБЕДИЛИ В МУЖСКОЙ ЧЕСТНОЙ ИГРЕ КРЕПКИЙ КРАСНОДАР! НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ КАПЕНДАРНЫХ ПОБЛАЖЕК!
    Последнее предложение это ты к кому отнес. А теперь сядь и посчитай сколько дней до матчей ЛЧ если считать умеешь
    sir-5 ответил Мяучелo
    сегодня в 21:10
    Мяучелo:
    я ору XD кобылицы на диком фарте и заряженном мешкове еле отскочили а они тут пишут про какой то характер XDDDD
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