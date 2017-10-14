ЦСКА одержал минимальную победу над «Краснодаром»

ЦСКА на выезде одержал победу над «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России.
Краснодар, стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - ЦСКА 0:1 (0:1)
Гол: Алексей Березуцкий 38.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Шишкин (Лаборде 73), Петров, Газинский, Ристич (Жоаозиньо 46), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Набабкин, Натхо, Кучаев (Хосонов 73), Миланов, Фернандес, Витиньо, Оланаре (Жамалетдинов 67).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Натхо 54, Газинский 75, Смолов 85.
Судья: Виталий Мешков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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ПОБЕДИЛИ В МУЖСКОЙ ЧЕСТНОЙ ИГРЕ КРЕПКИЙ КРАСНОДАР!
НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ КАПЕНДАРНЫХ ПОБЛАЖЕК!
ПОБЕДИЛИ В МУЖСКОЙ ЧЕСТНОЙ ИГРЕ КРЕПКИЙ КРАСНОДАР!
НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ С ПОМОЩЬЮ КАПЕНДАРНЫХ ПОБЛАЖЕК!
Всех с победой!
Очень понравился Оланаре, открывался, отдавал, боролся, жаль, что не забил.
Витиньо отвратительно сыграл. Вечно передерживал мяч, пас не давал, тормозил, 100% момент запорол.
З.Ы. Жду визгов 🐷, что Гинер проплатил
Всех с победой!
Очень понравился Оланаре, открывался, отдавал, боролся, жаль, что не забил.
Витиньо отвратительно сыграл. Вечно передерживал мяч, пас не давал, тормозил, 100% момент запорол.
З.Ы. Жду визгов 🐷, что Гинер проплатил