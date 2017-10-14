«Зенит-2» ушел от поражения в игре с «Химками»

«Зенит-2» сыграл вничью с «Химками» в матче 18-го тура первенства ФНЛ.
Химки, стадион «Новые Химки»
«Химки» - «Зенит-2» 1:1 (1:0)
Голы: Кузьмичев 6 - Карпов 83 (пенальти).
«Химки»: Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Лапин 62), Тюнин, Яковлев, Батов (Петрусев 71), Радченко (Алферов 75), Кузьмичев.
Главный тренер: Александр Ирхин.
«Зенит-2»: Бабурин, Карпов, Зуев, Запрягаев, Сиротов, Плетнев (Лесовой 61), Андреев (Прудников 79), Соловейчик, Богаев, Горулев, Панюков (Некрасов 72).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Предупреждения: Радченко 66, Шумских 83 - Соловейчик 10.
Судья: Сергей Куликов.
Ранее «Кубань» в гостях разгромила «Олимпиец».
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