«Оренбург» одолел «Сибирь» и другие результаты 18-го тура ФНЛ

14 октября состоялся 18-й тур ФНЛ.
«Томь» - «Факел» - 1:0
Голы: Пульич 32.
«Сибирь» - «Оренбург» - 0:1
Голы: Мамтов 67.
«Динамо» СПб - «Спартак-2» - 2:2
Голы: Юрганов 40, Песегов 88 - Ломовицкий 53, Нимели 89.
«Крылья Советов» - «Ротор» - 1:1
Голы: Корниленко 61 - Бирюков 41.
«Шинник» - «Балтика» - 1:0
Голы: Низамутдинов 35 (пен)
«Олимпиец» - «Кубань» - 0:3
Голы: Гогниев 43, Лобкарев 47, Гай 52.
Новость будет дополняться по мере завершения матчей.
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