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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 сегодня Томь -:- Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
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«Реал» не перебьет ставку МЮ, который предложит за Кейна 190 млн евро

сегодня, 08:55

Пресса продолжает видеть в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» главных претендентов на покупку звездного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Тем не менее, «королевский клуб» не готов составить конкуренцию манкунианцам, которые предложат за игрока 190 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Кейн два сезона подряд становился лучшим голеадором Премьер-Лиги, а по итогам этого сентября был в очередной раз признан игроком месяца.

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Рауль и Зидан
сегодня в 08:57
Чет я сомневаюсь, что МЮ такие деньги предложил . А если это правда , то буду рад за МЮ , он им больше подходит , чем Реалу
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