«Реал» не перебьет ставку МЮ, который предложит за Кейна 190 млн евро

Пресса продолжает видеть в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» главных претендентов на покупку звездного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Тем не менее, «королевский клуб» не готов составить конкуренцию манкунианцам, которые предложат за игрока 190 миллионов евро во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Кейн два сезона подряд становился лучшим голеадором Премьер-Лиги, а по итогам этого сентября был в очередной раз признан игроком месяца.

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