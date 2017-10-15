Невилл: «МЮ нужно лучше играть на выезде в больших матчах, если они хотят выиграть АПЛ»

Футбольный эксперт Гари Невилл пожурил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо за его осторожную тактику во вчерашнем выездном матче с «Ливерпулем» (0:0).

«Игру МЮ на выезде нужно менять. Если они собираются выиграть лигу, то должны выглядеть лучше в выездных играх с серьезными противниками. Команде нужно что-то делать с контратаками. В плане обороны всё прекрасно: защита, вязкость, сила, вратарь, но ведь нужно еще и забивать голы. Чемпионский „Челси“ Моуриньо был отличной командой и побеждал команды в гостевых поединках, поэтому Жозе знает, что ему нужно делать».

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