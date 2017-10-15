Альбиоль считает «Манчестер Сити» лучшей командой Европы на данный момент

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Нас ждет встреча с лучшей командой Европы прямо сейчас - „Манчестер Сити“. Надеюсь, это будет отличная игра. Как защитник, я не жду, что матч закончится со счетом 4:3, хотя всем нравится, когда команды атакуют и забивают много мячей. Мы находимся в хорошей форме и в Манчестере будем сосредоточенными. „Наполи“ стал сильнее ментально и уже не совершает былых ошибок, поэтому наши результаты стали более стабильными».
Напомним, что «Наполи» остается единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая еще не теряла очки в чемпионате. «Сити» в АПЛ тоже пока не проигрывал.
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29 забитых мячей (рекорд в АПЛ за последние 60 лет), 4 пропущенных мяча
Забили 5 голов Ливерпулю, полностью переиграли Челси
Повторили рекорд АПЛ, три победы подряд с разницей в 5 мячей
В Лиги чемпионов, 2 матча - 2 победы
6 забитых мячей, 0 пропущенных
Если у тебя еще есть вопросы...