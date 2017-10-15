Альбиоль считает «Манчестер Сити» лучшей командой Европы на данный момент

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нас ждет встреча с лучшей командой Европы прямо сейчас - „Манчестер Сити“. Надеюсь, это будет отличная игра. Как защитник, я не жду, что матч закончится со счетом 4:3, хотя всем нравится, когда команды атакуют и забивают много мячей. Мы находимся в хорошей форме и в Манчестере будем сосредоточенными. „Наполи“ стал сильнее ментально и уже не совершает былых ошибок, поэтому наши результаты стали более стабильными».

Напомним, что «Наполи» остается единственной командой из топ-5 лиг Европы, которая еще не теряла очки в чемпионате. «Сити» в АПЛ тоже пока не проигрывал.

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