Коке: «„Атлетико“ сделал всё возможное, чтобы остановить Месси»

Полузащитник «Атлетико» Коке рассказал, что у команды была установка закрыть нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в последнем туре Примеры (1:1).

«Мы знаем, что Месси очень сильный футболист, который может забить гол в любой момент. „Атлетико“ сделал всё возможное, чтобы остановить Лео. Это трудно, но я думаю, что любая команда пытается сделать то же самое».

Коке также оценил шансы «Атлетико» в борьбе с «Реалом» и «Барселоной».

«Есть „Реал“ и „Барселона“, а затем идем мы. Мы сражаемся с ними, хотя не знаю, будем ли мы на уровне этих команд. Нужно много работать, чтобы тягаться с „Барсой“ и „Реалом“».

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