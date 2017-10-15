Вальверде: «Месси устал»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде полагает, что нападающий Лионель Месси устал после недавнего подвига в матче сборной Аргентины.

«Я согласен с тем мнением, что Месси устал после недавних матчей за сборную, но понятно, что он будет выкладываться в любой ситуации. Мы знаем, сколько страха Лео внушает соперникам и их болельщикам».

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