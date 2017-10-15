Вальверде: «Месси устал»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде полагает, что нападающий Лионель Месси устал после недавнего подвига в матче сборной Аргентины.
«Я согласен с тем мнением, что Месси устал после недавних матчей за сборную, но понятно, что он будет выкладываться в любой ситуации. Мы знаем, сколько страха Лео внушает соперникам и их болельщикам».
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у которого пол основы сбежало с отеля в предверии матча с Аргентиной...?!
Забил немотивированному Эквадору, у которого не было никаких задач по турнирной таблице...,
который за весь 2017 год проиграл все свои оф.матчи...,
у которого пол основы сбежало с отеля в предверии матча с Аргентиной...?!