Бонуччи: «Я выбрал „Милан“, потому что снова хотел бросить себе вызов»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи рассказал, почему решил уйти из «Ювентуса».



«Изначально в „Ювентусе“ я чувствовал очень сильное давление, но с приходом Антонио Конте, во мне появился правильный менталитет. За семь лет проведенных в „Юве“ я созрел как футболист и стал тем, кем являюсь сейчас. Новый проект „Милана“ подтолкнул меня сделать новый шаг. Я знал, что могут возникнуть трудности, но я снова хотел бросить себе вызов».



Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино считает, что «Милан» поспешил с покупкой Леонардо Бонуччи.

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