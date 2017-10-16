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Лукаку: «Критика? Многие нападающие упускают и более явные шансы забить»

сегодня, 09:09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который часто теряется на поле в больших матчах, не понимает, почему люди критикуют его:

«Многие нападающие упускают и более явные шансы забить, при этом забивают по 2 гола за сезон, а когда дело касается меня, то люди постоянно говорят: „Ром сделал это, Ром сделал то“. Не знаю, почему.

Люди всегда будут обсуждать вашу игру, но у меня довольно хорошая статистика в Премьер-Лиге, я выступаю хорошо».

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Остапчук 67
сегодня в 09:19
Не любят игроки критики в свой адрес.
Но тех же судей сами критикуют с большим удовольствием.
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