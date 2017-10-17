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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 21’ Спартак М (до 19) 0:1 Севилья (до 19)
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«Тоттенхэм» хочет за Кейна £200 млн

сегодня, 13:07

Как сообщают СМИ, «Тоттенхэм» намерен удержать нападающего своего клуба Харри Кейна. Однако утверждается, что в том случае, если клуб все же будет продавать игрока, то за сумму не меньше, чем £200 млн. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является большим поклонником таланта Кейна и намерен любимыми возможными способами заполучить игрока. Если этот трансфер состоится, то он может стать рекордным по стоимости, опередив даже переход Неймара в ПСЖ.

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Все комментарии
soccer2014
сегодня в 14:14
Сегодня ценник на него можно значительно снизить, Сережа Рамос тоже не пальцем деланный!!!
Serge Boykov
сегодня в 14:04
По сегодняшним ценам на трансферах,вполне цена подходит! Странно было бы,если бы они всего за 100 продали!
Но там будут варианты с обменом игроков и доплатой лямов в 100-140 от Реала.
No problem
сегодня в 13:55
Щтя???),
80 лям его ошейник,ито на перспективу.
За 200 лям фунтяр,пущяй Леви его засунет себе в прямую кишку.
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:39
А вот это правильно.
Если не захочет играть, то хоть деньги заработают.
Caniggia
сегодня в 13:34
Сначала Зизу пущай хрустального бегунка сплавит кому-нибудь или своего любимчика лярдовое бревно- земляка алжирца.
заDOOMчивый
сегодня в 13:26
за 200лямов можно продавать и не дешевле.... нет денег, пусть Зюзю смотрит на тотенхем по тв.
Monоlo
сегодня в 13:22
Кейн ни когда не пойдет на понижение в реал. Гарри будет играть за лучший клуб мира Барселону и меня возьмет туда из твери.
Шуnя771
сегодня в 13:17
Щас Реал цену собьет и заберет Кейнушку)
Mоnоlo
сегодня в 13:14
С 200 млн только переговоры будут начинаться по словам Леви. Так что это тупой вброс.
cevin cigan
сегодня в 13:13
Перец столько не даст-это точно! Возможен обмен(Бэйл?)+доплата.Может часть трансфера и Кейн проплатит(если он так уж и бредит Реалом).
lawr19730
сегодня в 13:13
Да видели уже суперзвёздных англичан в других чемпионатах. Ниочём. Так что пускай сам Кейн подумает. прежде чем валить из Англии.
cannongun ответил просто сашка
сегодня в 13:13
просто сашка:
кейн на низком старте уже)
разве что на ворота меренгов
просто сашка ответил cannongun
сегодня в 13:11
cannongun:
так-то Кейн не продается 200 это стартовая цена аукциона
кейн на низком старте уже)
grafff
сегодня в 13:10
Больше надо просить плюс модрича
cannongun
сегодня в 13:09
так-то Кейн не продается
200 это стартовая цена аукциона
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