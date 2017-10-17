«Тоттенхэм» хочет за Кейна £200 млн

Как сообщают СМИ, «Тоттенхэм» намерен удержать нападающего своего клуба Харри Кейна. Однако утверждается, что в том случае, если клуб все же будет продавать игрока, то за сумму не меньше, чем £200 млн. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан является большим поклонником таланта Кейна и намерен любимыми возможными способами заполучить игрока. Если этот трансфер состоится, то он может стать рекордным по стоимости, опередив даже переход Неймара в ПСЖ.

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