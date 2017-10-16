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Зидан: «Кейн — совершенный форвард»

сегодня, 18:14
РеалРеал-:-ТоттенхэмТоттенхэмЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает оценивать соперника «сливочных» по Лиге чемпионов «Тоттенхэм» и отдает должное нападающему «шпор» Харри Кейну:

«Уж не знаю, каким будет его будущее, но сегодня он чрезвычайно важен для „шпор“. Кейн прекрасен, что бы не делал, он всегда нацелен на ворота, ищет свободные пространства. Это совершенный форвард. Возможно, такое впечатление он вызывает не всегда, но так и есть.

Кейн отлично выступает, но „Тоттенхэм“ — это не только Харри. Уверен, что они хорошо подготовятся к игре с нами».

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Все комментарии
Чечня круто
сегодня в 18:43
Лысый алжирец заманивает в свой гарем невинного Кейна)
Ronаldо
сегодня в 18:33
))
Selim Yavuz
сегодня в 18:27
Кейн реально стал звездой уровня лучших
cevin cigan
сегодня в 18:23
А Зидан вообще может, за кого то плохо сказать? Кейн в "шпорах"хорош,в сборной не плох. Скажем так-это его команда!
Metz57100
сегодня в 18:23
Будет круто видеть его в реале.
Шуnя771
сегодня в 18:18
Давай одевай на него корону и вперед громить барсуков))
Y.N.W.A.
сегодня в 18:18
Мне Обамеянг больше нравится. Жаль, что в Реале его не будет.
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