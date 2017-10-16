Зидан: «Кейн — совершенный форвард»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает оценивать соперника «сливочных» по Лиге чемпионов «Тоттенхэм» и отдает должное нападающему «шпор» Харри Кейну:

«Уж не знаю, каким будет его будущее, но сегодня он чрезвычайно важен для „шпор“. Кейн прекрасен, что бы не делал, он всегда нацелен на ворота, ищет свободные пространства. Это совершенный форвард. Возможно, такое впечатление он вызывает не всегда, но так и есть.

Кейн отлично выступает, но „Тоттенхэм“ — это не только Харри. Уверен, что они хорошо подготовятся к игре с нами».

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