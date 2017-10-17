Льоренте: «Всё, к чему прикасается Кейн, превращается в золото»

Накануне поединка «Тоттенхэма» и «Реала» нападающий «шпор» Фернандо Льоренте сравнил своего одноклубника Харри Кейна с мифическим царем Мидасом:

«У нас выступают отличные футболисты, способные играть в высококлассный футбол. Всё, к чему прикасается Харри Кейн, превращается в золото.

Между большими клубами Европы, в число которых входит и „Тоттенхэм“, нет такой уж большой разницы. Они играют на схожем уровне. Настало время и нам выиграть титул. Я убежден, что в этом году мы сможем одержать победу».

Очень высокого мнения о Кейне и наставник «Реала» Зинедин Зидан.

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