О'Нил: «Северной Ирландии не хотелось бы встретиться с Италией в „стыках“»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил рассказал о том, кого не хотел бы видеть в соперниках своей команды в стыковых отборочных матчах чемпионата мира:

«Думаю, что каждому хотелось бы избежать итальянцев. Мы играли с Хорватией, и это был очень сложный матч. Но и у них некоторые игроки отсутствовали, и у нас, так что это не самая показательная игра.

Дания и Швейцария станут жестким испытанием, но из четырех возможных команд я бы предпочел именно их. Впрочем, с кем бы мы ни играли, поединки простыми не будут».

Жеребьевка стыковых матчей начнется 17 октября в 15:00 по московскому времени.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте