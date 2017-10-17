Роналду выразил поддержку пострадавшим во время пожаров в Португалии и Испании

Претендент на звание игрока года по версии ФИФА Криштиану Роналду выразил слова поддержки всем пострадавшим во время масштабного пожара в родной стране футболиста, Португалии. По предварительным данным, пожары привели к гибели по меньшей мере 31 человека. В тушении огня задействованы тысячи пожарных, им помогают местные люди. Огонь также распространился и на часть территории Испании.

«Соболезную всем близким и друзьям погибших и выражаю уважение пожарным, которые рискуют своими жизнями, чтобы сделать все, что в их силах», - отметил Роналду.

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