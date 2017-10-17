Бушманов: «У „Спартака“ есть шансы обыграть „Севилью“»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил расстановку сил в преддверии матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья».

«„Спартак“ играет дома, это матч Лиги чемпионов, тут ни у кого нет мыслей о ничьей. Думаю, команда настраивается на победу, чтобы сыграть как можно лучше. Соперник сильный, и для того, чтобы его обыграть, каждому футболисту нужно провести свой лучший матч, и это возможно.

Тем более „Спартак“ сейчас набирает свои лучшие кондиции, которые были в прошлом году, спад, который был в начале сезона, проходит, и команда начинает быть похожей на себя. Будет интересный матч, у „Спартака“ есть шансы выиграть».

Ранее молодежные команды «Спартака» и «Севильи» расписали мировую (1:1).

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