Вальверде: «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый».

Месси попал в 30-ку претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

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