Вальверде: «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».
«Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый».
Месси попал в 30-ку претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.
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ты ж говорошь, что он никому из приличных команд не забивает. я могу вспомнить уйму неудачных матчей дельфина из реала.
сборная аргентины сильная? покажи, в каком месте. месси забивает и ассистирует в этой сборной больше всех, что ты еще от него хочешь, хейтер?
ты ж говорошь, что он никому из приличных команд не забивает. я могу вспомнить уйму неудачных матчей дельфина из реала.
сборная аргентины сильная? покажи, в каком месте. месси забивает и ассистирует в этой сборной больше всех, что ты еще от него хочешь, хейтер?
это ты про медали джерарда?
это ты про медали джерарда?
шах и мат, хейтер.
шах и мат, хейтер.
А главное, узнать кто их обучил этим лжезнаниям и затуманил разум)
А главное, узнать кто их обучил этим лжезнаниям и затуманил разум)
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».
«Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, но сказать это будучи тренером Барселоны невозможно, контракт запрещает, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что боссы и персофаны пешехода, пропадающего в важных матчах и унижающий Эйбары, Оссасуны и Алавесы, думают что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше, так как здесь и сейчас я должен этому недорозумению ноги целовать, иначе уволят. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый и даже деревянный я не дал бы этому "королю" оутсайдеров, которого не видно бывает с такими командами как Бавария, Атлетико и тем более великого футбольного клуба на все времена Мадридского Реала».
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».
«Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, но сказать это будучи тренером Барселоны невозможно, контракт запрещает, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что боссы и персофаны пешехода, пропадающего в важных матчах и унижающий Эйбары, Оссасуны и Алавесы, думают что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше, так как здесь и сейчас я должен этому недорозумению ноги целовать, иначе уволят. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый и даже деревянный я не дал бы этому "королю" оутсайдеров, которого не видно бывает с такими командами как Бавария, Атлетико и тем более великого футбольного клуба на все времена Мадридского Реала».
когда тебя уволит твой идол.
когда тебя уволит твой идол.