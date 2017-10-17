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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Вальверде: «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира»

сегодня, 19:33

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый».

Месси попал в 30-ку претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

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Все комментарии
alex1990for ответил наблюдатель_13
сегодня в 20:25
наблюдатель_13:
Походу переводил персофан пешехода. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу». «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, но сказать это будучи тренером Барселоны невозможно, контракт запрещает, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что боссы и персофаны пешехода, пропадающего в важных матчах и унижающий Эйбары, Оссасуны и Алавесы, думают что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше, так как здесь и сейчас я должен этому недорозумению ноги целовать, иначе уволят. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый и даже деревянный я не дал бы этому "королю" оутсайдеров, которого не видно бывает с такими командами как Бавария, Атлетико и тем более великого футбольного клуба на все времена Мадридского Реала».
да понятно, ты неадекват. и запоминаешь только лажевые матчи месси. где ты был после 2-3 реалу, и баварии он не в одном матче забивал, учи матчасть.
ты ж говорошь, что он никому из приличных команд не забивает. я могу вспомнить уйму неудачных матчей дельфина из реала.
сборная аргентины сильная? покажи, в каком месте. месси забивает и ассистирует в этой сборной больше всех, что ты еще от него хочешь, хейтер?
MSN-thebest
сегодня в 20:22
Мы тоже знаем. И наплевать на все металлические мячики
просто сашка ответил Martini1987
сегодня в 20:07
Martini1987:
Уася Березуцкий лучший, и усе тут, спор окончен. И не важно сколько у него мячей: бумажных, резиновых, алюминиевых...
......бумажных, резиновых, алюминиевых..

это ты про медали джерарда?
наблюдатель_13 ответил alex1990for
сегодня в 20:05
alex1990for:
невидно с атлетами и баварией? вспомниаем, как месси убил атлетов в том сезоне на их поле, вспоминаем, как месси в одно жало убил баварию в 2015. ну а как он из раза в раз насилует сливочное недоразумение, и говорить не приходится. шах и мат, хейтер.
    ЮЗИК
    сегодня в 20:04
    Наверное это Роналду
    Hayden
    сегодня в 19:52
    Роналду лучший!!!
    alex1990for ответил наблюдатель_13
    сегодня в 19:51
    наблюдатель_13:
    Походу переводил персофан пешехода. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу». «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, но сказать это будучи тренером Барселоны невозможно, контракт запрещает, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что боссы и персофаны пешехода, пропадающего в важных матчах и унижающий Эйбары, Оссасуны и Алавесы, думают что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше, так как здесь и сейчас я должен этому недорозумению ноги целовать, иначе уволят. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый и даже деревянный я не дал бы этому "королю" оутсайдеров, которого не видно бывает с такими командами как Бавария, Атлетико и тем более великого футбольного клуба на все времена Мадридского Реала».
    невидно с атлетами и баварией? вспомниаем, как месси убил атлетов в том сезоне на их поле, вспоминаем, как месси в одно жало убил баварию в 2015. ну а как он из раза в раз насилует сливочное недоразумение, и говорить не приходится.
    шах и мат, хейтер.
    Великий Князь
    сегодня в 19:47
    Осталось только уточнить кто это все и кто это мы)
    А главное, узнать кто их обучил этим лжезнаниям и затуманил разум)
    Martini1987
    сегодня в 19:46
    Уася Березуцкий лучший, и усе тут, спор окончен. И не важно сколько у него мячей: бумажных, резиновых, алюминиевых...
    наблюдатель_13
    сегодня в 19:42
    Походу переводил персофан пешехода.

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

    «Все мы знаем, кто является лучшим игроком мира, но сказать это будучи тренером Барселоны невозможно, контракт запрещает, а что касается „Золотого мяча“, то это не тот вопрос, к которому я бы имел какое-то отношение. Лично я знаю, что боссы и персофаны пешехода, пропадающего в важных матчах и унижающий Эйбары, Оссасуны и Алавесы, думают что лучший в мире - Месси. Меня не очень заботит, у кого там на мяч больше или меньше, так как здесь и сейчас я должен этому недорозумению ноги целовать, иначе уволят. Ни золотой, ни серебряный, ни бронзовый и даже деревянный я не дал бы этому "королю" оутсайдеров, которого не видно бывает с такими командами как Бавария, Атлетико и тем более великого футбольного клуба на все времена Мадридского Реала».
    Гнойный
    сегодня в 19:39
    Если бы он сказал по-другому, то Месси вышвырнул бы его из клуба, тут все логично же и просто
    киэнджин
    сегодня в 19:37
    Держите Жменю Нгушу Тайсичку Артурчика - Кирасинушку семеро......
    da da da
    сегодня в 19:36
    вот что что,а Рон ртом работает очень хорошо,иначе не объяснить откуда у него 4 ЗМ,а это на секунду,боше чем он забил на 3x-ЧМ.
    No problem
    сегодня в 19:36
    Посмотрим как ты запоешь,
    когда тебя уволит твой идол.
    Одно слово румын
    сегодня в 19:36
    Гномофил
    Mamaev
    сегодня в 19:35
    Соццер кормит жменю, очередной хлеб
    alex1990for
    сегодня в 19:34
    и тут персофанок замыкателя накрыло)
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