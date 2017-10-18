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Зидан: «„Реал“ недоволен результатом. Постараемся победить на „Уэмбли“»

сегодня, 04:56
РеалРеал1 : 1ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен ничейным результатом в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:1):

«„Реал“ недоволен результатом, поскольку играл дома. Мы всегда хотим побеждать, и у нас были все шансы.

В этом матче играли два прекрасных голкипера. Соперник хорошо защищался, исход поединка можно назвать логичным.

Этот матч завершился вничью, но на „Уэмбли“ мы постараемся победить. Мы набрали семь очков, посмотрим, как дела пойдут дальше. Мы постоянно прогрессируем, и хоть в чемпионате „Реал“ стартовал не очень хорошо, сейчас мы улучшаем свою игру».

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Все комментарии
Obdulio Varela
сегодня в 05:32
Так и будет
kanuni
сегодня в 05:04
Не логичный результат,скажите спасибо куражу Льориса.
ДАША Д
сегодня в 05:03
В Лондоне могут и проиграть.
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