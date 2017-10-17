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Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть АПОЭЛ

вчера, 23:41
АПОЭЛАПОЭЛ1 : 1БоруссияБоруссияМатч завершен

«Боруссия» сыграла вничью с АПОЭЛом в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Никосия, стадион «Нео ГСП».

АПОЭЛ - «Боруссия» Д - 1:1 (0:0)
Голы: Поте 62 — Папастатопулос 67.

АПОЭЛ: Ватерман (Гудиньо 45), Руэда, Лаго, Вурос, Меркис, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Захид, Эбесилио (Шаллаи 72), де Камарго (Поте 30).
Главный тренер: Георгиос Донис.

«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Филипп 73), Бартра, Топрак (Толян 60), Кагава, Вайгль, Пулишич, Гетце, Ярмоленко (Исак 82), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Эбесиллио 21, Толян 77, Вайгль 84.

Судья: Алексей Кульбаков.

В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 00:40
....Мой пресс......гансы отправили в НЕБО!!!!...мать их за ногу......
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:16
Все проблемы БД, начались после прихода Ярмолки. Его игра- упрощает, игра- абсолютно без мысли. Ничья с Кипром, это- даже не позор- это гораздо хуже. А где, все эти почитатели "таланта" Ярмолки??? Аааааауууууу, вы где??? Что, нечего сказать?!
BESTjuventus10
сегодня в 00:14
дортмунд домой. пусть сосредоточатся на битве за бундес.
95-shishani-95
сегодня в 00:12
Дома проиграли Лейпцигу, теперь не смогли обыграть АПОЭЛ! Такими темпами, БД быстро сдаст первое место в БЛ!
Zidane.5
сегодня в 00:08
Ставку загадили...
ЭJlvIS
сегодня в 00:07
Хотел на ничью поставить. Ведь еще подумал.. АААААААбидно
Tott_Hot
сегодня в 00:06
это фиаско, шмели!
cannongun
сегодня в 00:05
Киприоты, респект
DXTK
сегодня в 00:05
Боруссия - Тоунт!!!
ZENIT GOAL
сегодня в 00:01
Позорище просто...
Групповой этап имени Бюрки! Очень хороший вратарь, обычно надёжный, но в этой ЛЧ уже третий матч привозит! Про оборону и говорить нечего, но сегодня накосячил именно Бюрки, привоз 100% его. Что касается атаки, то, может быть, по программе "ЛЧ-онлайн" может сложиться и неправильное впечатление, но, судя по моментам, не фонтан, и в игре с АПОЭЛом это удручает, мягко говоря!
На Обамеянга даже ругаться не буду, все эмоции на него растратил ещё в феврале, когда с Бенфикой играли. Но какой прекрасный гол он за*рал в добавленное время, что там сотворил Пулишич, это был бы гол тура, но Пьер в своём репертуаре.
В общем, всё ближе и ближе провал в ЛЧ, шансов всё меньше, и это печально. После позорного слива Лейпцигу могли бы хоть у киприотов выиграть, ан-нет...
Sully
вчера в 23:58
что с Дортмундом в этом году? давненько они в ЛЧ так фигово не играли.
dimagas1
вчера в 23:53
БД потеряет все шансы на выход даже с 2-го мета если не начнут играть.
матос
вчера в 23:53
ну как так то Дортмунд????
старина
вчера в 23:51
Игру не смог посмотреть.Счет удручающий просто.
sihafazatron
вчера в 23:50
видимо, бд хочет в ле поиграть, в лч все равно шансов нету
Mamaev
вчера в 23:47
Мда, и это лидирует в бундес лиге, шансы на выход почти утеряны
4ever Ars
вчера в 23:47
Н-да, у Боруссии огромные проблемы.
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