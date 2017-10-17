Дортмундская «Боруссия» не сумела обыграть АПОЭЛ

«Боруссия» сыграла вничью с АПОЭЛом в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Никосия, стадион «Нео ГСП».
АПОЭЛ - «Боруссия» Д - 1:1 (0:0)
Голы: Поте 62 — Папастатопулос 67.
АПОЭЛ: Ватерман (Гудиньо 45), Руэда, Лаго, Вурос, Меркис, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Захид, Эбесилио (Шаллаи 72), де Камарго (Поте 30).
Главный тренер: Георгиос Донис.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Филипп 73), Бартра, Топрак (Толян 60), Кагава, Вайгль, Пулишич, Гетце, Ярмоленко (Исак 82), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Эбесиллио 21, Толян 77, Вайгль 84.
Судья: Алексей Кульбаков.
В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).
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Групповой этап имени Бюрки! Очень хороший вратарь, обычно надёжный, но в этой ЛЧ уже третий матч привозит! Про оборону и говорить нечего, но сегодня накосячил именно Бюрки, привоз 100% его. Что касается атаки, то, может быть, по программе "ЛЧ-онлайн" может сложиться и неправильное впечатление, но, судя по моментам, не фонтан, и в игре с АПОЭЛом это удручает, мягко говоря!
На Обамеянга даже ругаться не буду, все эмоции на него растратил ещё в феврале, когда с Бенфикой играли. Но какой прекрасный гол он за*рал в добавленное время, что там сотворил Пулишич, это был бы гол тура, но Пьер в своём репертуаре.
В общем, всё ближе и ближе провал в ЛЧ, шансов всё меньше, и это печально. После позорного слива Лейпцигу могли бы хоть у киприотов выиграть, ан-нет...
Групповой этап имени Бюрки! Очень хороший вратарь, обычно надёжный, но в этой ЛЧ уже третий матч привозит! Про оборону и говорить нечего, но сегодня накосячил именно Бюрки, привоз 100% его. Что касается атаки, то, может быть, по программе "ЛЧ-онлайн" может сложиться и неправильное впечатление, но, судя по моментам, не фонтан, и в игре с АПОЭЛом это удручает, мягко говоря!
На Обамеянга даже ругаться не буду, все эмоции на него растратил ещё в феврале, когда с Бенфикой играли. Но какой прекрасный гол он за*рал в добавленное время, что там сотворил Пулишич, это был бы гол тура, но Пьер в своём репертуаре.
В общем, всё ближе и ближе провал в ЛЧ, шансов всё меньше, и это печально. После позорного слива Лейпцигу могли бы хоть у киприотов выиграть, ан-нет...