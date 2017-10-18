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«Челси» - «Рома»: на поле с первых минут выйдет 21 легионер - рекорд Лиги чемпионов

сегодня, 21:20
ЧелсиЧелси1 : 0РомаРомаИдет первый тайм

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Ромой» вошел в историю турнира еще до стартового свистка арбитра.

Дело в том, что в стартовых составах клубов из 22 футболистов лишь 1 не является легионером - защитник лондонцев Гэри Кэйхилл.

Это 3-й подобный случай в истории турнира, когда на поле с первых минут появится 21 легионер. Ранее подобное случалось в поединках между «Арсеналом» и ПСВ (7 марта 2007 года), а также «Интером» и ПСВ (2 октября 2007 года).

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Все комментарии
da da da ответил No problem
сегодня в 22:10
No problem:
Штеген,Маска,Умтити,Ракитич,Дембеле,Суарес....Месси... где 5 из 5???)))..
привет волосатым.
Месси,Иньеста,Бускетс,Пике,Альба+Роберто.
No problem ответил da da da
сегодня в 22:04
da da da:
5.5 воспитанников стабильно в старте,теперь шуруй искать клуб такого же калибра с таким же кол-вом воспитанников.
Штеген,Маска,Умтити,Ракитич,Дембеле,Суарес....Месси...
где 5 из 5???)))..
dimagas1 ответил dzvinka
сегодня в 21:54
dzvinka:
зато в Челси 100500 юниоров распихано по всех фармах, и раздутая академка))) Круть)) - Эффективность просто зашкаливает.
Они их потом продают каждое окно.И так около 70-100 млн в + идет.
dzvinka
сегодня в 21:42
зато в Челси 100500 юниоров распихано по всех фармах, и раздутая академка))) Круть)) - Эффективность просто зашкаливает.
da da da ответил dimagas1
сегодня в 21:38
dimagas1:
И половина воспитанников куплены))))
ничего страшного.
Аксинья
сегодня в 21:38
Через годик Зенит выставит 11 аргентинцев с вердиктом "наши воспитанники"...
Аксинья
сегодня в 21:36
Все дороги ведут в Рим...ну а Лондон на втором месте...
dimagas1 ответил da da da
сегодня в 21:35
da da da:
5.5 воспитанников стабильно в старте,теперь шуруй искать клуб такого же калибра с таким же кол-вом воспитанников.
И половина воспитанников куплены))))
da da da ответил RMA 005
сегодня в 21:31
RMA 005:
Ракитич,Умтити,Маска,Штеген,Месси,Суарес,Дембеле... лол с кого брать то пример умник???))).
5.5 воспитанников стабильно в старте,теперь шуруй искать клуб такого же калибра с таким же кол-вом воспитанников.
MALOVAR
сегодня в 21:30
Мешки
RMA 005 ответил da da da
сегодня в 21:26
da da da:
это позор я считаю,ровняйтесь на каталонцев и басков ну и еще некоторые клубы Испании.
Ракитич,Умтити,Маска,Штеген,Месси,Суарес,Дембеле...
лол с кого брать то пример умник???))).
da da da
сегодня в 21:22
это позор я считаю,ровняйтесь на каталонцев и басков ну и еще некоторые клубы Испании.
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