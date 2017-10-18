«Челси» - «Рома»: на поле с первых минут выйдет 21 легионер - рекорд Лиги чемпионов

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Ромой» вошел в историю турнира еще до стартового свистка арбитра.

Дело в том, что в стартовых составах клубов из 22 футболистов лишь 1 не является легионером - защитник лондонцев Гэри Кэйхилл.

Это 3-й подобный случай в истории турнира, когда на поле с первых минут появится 21 легионер. Ранее подобное случалось в поединках между «Арсеналом» и ПСВ (7 марта 2007 года), а также «Интером» и ПСВ (2 октября 2007 года).

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