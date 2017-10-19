Эмери: «Очень доволен индивидуальной игрой, но не командной»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал разгромную победу в гостях над «Андерлехтом» (4:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов:

«Я очень доволен индивидуальной игрой своих футболистов, но прогресс должен быть достигнут и с точки зрения командой игры. В подобных матчах всё решают мелкие детали.

Первый тайм не был идеален с точки зрения нашего контроля хода встречи, но во второй половине матча нам удалось сбалансировать игру и действовать более дисциплинировано. Мы прекрасно начали матч, забив уже на третьей минуте, но затем на некоторое время потеряли нити игры. „Андерлехт“ играл интенсивно и агрессивно, но мы привыкли к этому. Мы знаем, что в этом сезоне не будет лёгких матчей».

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