Хайнкес: «„Бавария“ многое позволяла „Селтику“ у своих ворот»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Селтиком» (3:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«На протяжении большей части игры мы действовали хорошо. Но мы не смогли реализовать то большое количество моментов, которые мы создали, и к тому же мы слишком многое позволяли сопернику у своих ворот. Всё это нужно проанализировать и внести соответствующие коррективы.

Нам была необходима поддержка. Я чувствую, что команда предельно мотивирована».

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