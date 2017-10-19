Ди Франческо: «„Рома“ заслужила больше, чем просто ничью»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвёл итоги выездного матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (3:3):

«Мы показали хороший футбол и создали множество голевых шансов. Мы приехали в Лондон с настроем взять игру в свои руки и добиться победы над „Челси“. Можно сказать, что мы поверили в то, что если всегда будем играть так, как сегодня, то сможем добиться больших успехов. Могу вас уверить, я видел на поле команду, которая претворяла в жизнь всё, о чём я их просил. Но если ты не забиваешь и допускаешь детские ошибки, то пропускаешь голы. Сегодня мы заслуживали больше, чем просто ничью, поскольку, когда команда играет вот так, она должна возвращаться домой с тремя очками, а не с одним».

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