Аллегри: «Победы в Лиге чемпионов никогда не даются легко»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнюю победу над «Спортингом» (2:1) в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. В этой встрече подопечным Аллегри пришлось отыгрываться после автогола Алекса Сандро на 12-й минуте поединка.

«Сейчас „Ювентус“ пребывает не в самой лучшей форме, так как некоторые футболисты какое-то время не играли, а кто-то вернулся из сборных не в очень хорошем состоянии. Поэтому мы должны продолжать работать.

Победы в Лиге чемпионов никогда не даются легко. Мы сделали шаг вперёд, но впереди у нас ещё долгий путь, и „Ювентусу“ необходимо восстановить нашу прежнюю игру.

У нас было гораздо больше голевых моментов, но мы их не реализовали. Играли мы неплохо, но наша физическая форма и интенсивность оставляли желать лучшего. Вернуть прежнюю форму помогут только тренировки».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте