Вальверде: «Не видел повтора, но думаю, что Пике сыграл рукой инстинктивно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашней победы над «Олимпиакосом» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что из-за удаления Жерара Пике на 42-й минуте встречи его команде не было смысла рисковать и чаще идти в атаку:

«Мы знали, что у них будет преимущество, когда мы остались в меньшинстве. Поэтому нужно было забить второй мяч, чтобы успокоить игру. Соперник играл от обороны, искал свои шансы в контратаках, поэтому было сложно найти свой ритм. Зачем рисковать, если они так глубоко играют, а у нас на поле всего 10 человек?

Пике? Я не видел повтора, но, думаю, он сыграл рукой инстинктивно.

Месси? Он всегда старается играть в команде и постоянно ищет партнёров, которые смогли бы успешно завершить атаку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте