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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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Вальверде: «Не видел повтора, но думаю, что Пике сыграл рукой инстинктивно»

сегодня, 03:23
БарселонаБарселона3 : 1ОлимпиакосОлимпиакосМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашней победы над «Олимпиакосом» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что из-за удаления Жерара Пике на 42-й минуте встречи его команде не было смысла рисковать и чаще идти в атаку:

«Мы знали, что у них будет преимущество, когда мы остались в меньшинстве. Поэтому нужно было забить второй мяч, чтобы успокоить игру. Соперник играл от обороны, искал свои шансы в контратаках, поэтому было сложно найти свой ритм. Зачем рисковать, если они так глубоко играют, а у нас на поле всего 10 человек?

Пике? Я не видел повтора, но, думаю, он сыграл рукой инстинктивно.

Месси? Он всегда старается играть в команде и постоянно ищет партнёров, которые смогли бы успешно завершить атаку».

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Давуд
сегодня в 03:28
Пике один из лучших защитников мира . А Месси как всегда космос )
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