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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
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20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
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20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
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22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Руи Витория: «Дал шанс дебютировать 4 игрокам в матче с МЮ и сделал бы то же самое снова»

сегодня, 05:31
БенфикаБенфика0 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов (0:1):

«Это был очень интересный матч, богатый на тактические ходы. Мы очень хорошо подошли к этой игре. „Бенфика“ оборонялась, когда это было необходимо, и имела голевые моменты. Во втором тайме мы увидели, как хорошо на опыте может играть „Юнайтед“, знающий, какой темп нужно задать этому матчу. Это была равная игра, и один момент решил исход встречи.

Мы проиграли матч, но приобрели многое, что меня порадовало. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое снова. Именно так прогрессируют молодые футболисты. Свилар – отличный голкипер, обладающий множеством положительных качеств, но которому нужно учиться и прогрессировать. Он выйдет на поле и в воскресенье».

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