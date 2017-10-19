Руи Витория: «Дал шанс дебютировать 4 игрокам в матче с МЮ и сделал бы то же самое снова»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов (0:1):

«Это был очень интересный матч, богатый на тактические ходы. Мы очень хорошо подошли к этой игре. „Бенфика“ оборонялась, когда это было необходимо, и имела голевые моменты. Во втором тайме мы увидели, как хорошо на опыте может играть „Юнайтед“, знающий, какой темп нужно задать этому матчу. Это была равная игра, и один момент решил исход встречи.

Мы проиграли матч, но приобрели многое, что меня порадовало. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое снова. Именно так прогрессируют молодые футболисты. Свилар – отличный голкипер, обладающий множеством положительных качеств, но которому нужно учиться и прогрессировать. Он выйдет на поле и в воскресенье».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте