Свилар: «Думаю, я мог бы сыграть и лучше в моменте с голом Рэшфорда»

Голкипер «Бенфики» Миле Свилар, ставший самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового раунда ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» (0:1):

«Думаю, что я бы мог сыграть и лучше в эпизоде с пропущенным мячом, но теперь уже ничего не попишешь. Но это не повлияло на меня. Я был готов к такому развитию событий. Это неотъемлемая часть профессионального роста.

Мой рекорд важен, но это не самое главное. В „Бенфике“ нашей целью является побеждать в каждом матче, особенно на нашем стадионе с такими замечательными болельщиками. Мы не можем радоваться, когда проигрываем».

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