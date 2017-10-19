Свилар: «Думаю, я мог бы сыграть и лучше в моменте с голом Рэшфорда»

Голкипер «Бенфики» Миле Свилар, ставший самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового раунда ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» (0:1):
«Думаю, что я бы мог сыграть и лучше в эпизоде с пропущенным мячом, но теперь уже ничего не попишешь. Но это не повлияло на меня. Я был готов к такому развитию событий. Это неотъемлемая часть профессионального роста.
Мой рекорд важен, но это не самое главное. В „Бенфике“ нашей целью является побеждать в каждом матче, особенно на нашем стадионе с такими замечательными болельщиками. Мы не можем радоваться, когда проигрываем».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Обидно, скорее то, что именно этот автогол стал победным для МЮ. Красные могут сколько угодно высчитывать какие-то моменты и гипотетические шансы забить ещё, но факт в том, что других голов не было, и скорее всего, если бы не ляп вратаря, то были бы унылые 0-0. Моуриньо пока что идёт по прошлогодней лигоевропейской схеме, но такая песня тут не прокатит, в плей-офф нужно будет играть, качественно.
Свилару удачи.
Обидно, скорее то, что именно этот автогол стал победным для МЮ. Красные могут сколько угодно высчитывать какие-то моменты и гипотетические шансы забить ещё, но факт в том, что других голов не было, и скорее всего, если бы не ляп вратаря, то были бы унылые 0-0. Моуриньо пока что идёт по прошлогодней лигоевропейской схеме, но такая песня тут не прокатит, в плей-офф нужно будет играть, качественно.
Свилару удачи.