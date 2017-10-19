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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 72’ Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Не впервой. Матчи с «Русенборгом» и «Шерифом»

сегодня, 18:00

Российские клубы в европейских кубках сыграли в общей сложности десять встреч против сегодняшних противников «Зенита» и «Локомотива». «Соккер.ру» заглядывает в историю.

Кубок УЕФА 1992/1993, 1/32 финала

«Динамо» - «Русенборг» - 5:1 (Скляров 34, 62; Тимофеев 46; Симутенков 57; Тетрадзе 68 – Лекен 75) Видео

«Русенборг» - «Динамо» - 2:0 (Ингебритсен 8; Лекен 47) Видео 

В первом же еврокубковом сезоне под флагом России одним из соперников наших команд стал крепкий «Русенборг», с которым приключилась какая-то беда в Москве. Первый тайм прошел в равной борьбе, норвежцы даже были острее в атаке, но пропустили со штрафного от Склярова. Сразу после перерыва динамовцы забили еще один мяч, а потом выдали убойные десять минут с тремя голами. «Русенборг» смог ответить только голом престижа в исполнении Лекена. Самонадеянные болельщики и комментаторы говорили о предрешенном выходе команды Валерия Газзаева в следующий раунд Кубка УЕФА и рассчитывали еще на пятерочку забитых мячей в Тронхейме. Но не тут-то было! «Русенборг» быстро забил, должен был уходить на перерыв с более солидным преимуществом в счете, но все же в дебюте второго тайма счет стал 2:0. После этого норвежцы создали около 358 моментов у ворот Клейменова, но мяч упорно не шел в сетку. Даже с пенальти – на 68 минуте Руне Танген пробил мимо ворот.

Лига чемпионов 1995/1996, групповой этап (16 команд)

«Русенборг» - «Спартак» - 2:4 (Лекен 2; Браттбакк 45 – Аленичев 59; Никифоров 66; Кечинов 75, 82) Видео 

«Спартак» - «Русенборг» - 4:1 (Шмаров 2; Юран 9; Цымбаларь 19; Тихонов 80 – Лекен 89) Видео

Пять лет спустя «Русенборг» встретился на пути «Спартака» в Лиге чемпионов, и в обоих матчах пропустил по четыре мяча. Особенно драматичной получилась встреча в Тронхейме, где хозяева вели к перерыву 2:0, но во втором тайме «красно-белые» включили скорости и начали плести свои фирменные кружева, которые привели к роскошной волевой победе. В родных стенах подопечные Олега Романцева не решились играть на нервах собственных болельщиков – в «Лужниках» собралось 40000 человек, и сняли все вопросы о победителе уже к 20-й минуте. Выдающийся персонаж этих битв спартаковцев и динамовцев против норвежских «троллей» в 90-х годах – форвард «Русенборга» Карл Петтер Лекен (вторая буква в фамилии читается как «ё»). Он забивал во всех четырех матчах против московских команд, при этом в трех случаях его команда уступила. Хорошо, что «Зенит» уже может не опасаться экс-нападающего сборной Норвегии: Карлу Петтеру 51 год, бутсы на гвоздь он повесил почти 20 лет назад.  

Самые крупные победы России в Лиге чемпионов

Кубок УЕФА 2005/2006, 1/16 финала

«Русенборг» - «Зенит» - 0:2 (Аршавин 22; Кержаков 32) Видео

«Зенит» - «Русенборг» - 2:1 (Кержаков 55; Денисов 86 – Рисет 45) Видео

«Зенит» не впервые встретится с «Русенборгом», 12 лет назад «сине-бело-голубые» играли с норвежцами в плей-офф Кубка УЕФА и одержали две победы, но это не были легкие прогулки, как может показаться, зная только результаты. На выезде «Зениту» посчастливилось открыть счет в контратаке – отличился Аршавин, в следующие 10 минут «Русенборг» попал в штангу, а Камил Чонтофальски отбил пенальти. Вратарь «Зенита» сыграл геройски, а его коллега Эспер Йонсен деморализовал своих партнеров: неудачно выбил мяч прямо в Кержакова, второй гол питерцев получился курьезным, но важным. И на «Петровском» норвежцы продолжили брыкаться, даже выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили от Кержакова и Денисова. 

Российские клубы против «Русенборга»: 5 побед, 1 поражение. Разница мячей: 17-7.

Лига чемпионов 2006/2007, второй квалификационный раунд

«Шериф» - «Спартак» - 1:1 (Омотойосси 90 - Ковач 77) Видео 

«Спартак» - «Шериф» - 0:0 Видео

Основанный в 1997 году клуб из Тирасполя уже дважды вставал на пути российских клубов в еврокубках. И ни разу не уступил, вот что любопытно. 11 лет назад «Шериф» под руководством Леонида Кучука противостоял «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов. В Тирасполе команды обменялись забитыми мячами после стандартных положений, причем «Шериф» отыгрался из-за ошибки Войцеха Ковалевски за пару минут до финального свистка. В Москве «Спартак» играл с преимуществом, но быстро забить не смог, а потом стал опасаться, ведь нулевая ничья устраивала благодаря голу, забитому на выезде. В итоге, победителей не было ни в одном из матчей, но общий успех остался за «красно-белыми». 

Лига Европы 2013/2014, групповой этап

«Шериф» - «Анжи» - 0:0 Видео 

«Анжи» - «Шериф» - 1:1 (Епуряну 58 – Иса 52) Видео  

Таких же результатов, как в противостоянии со «Спартаком», добился «Шериф» в схватке с «Анжи» в рамках группового этапа Лиги Европы, только теперь результативная ничья переместилась на российскую территорию: 2000 зрителей в Раменском увидели гол Исы и шикарный удар головой Епуряну по воротам команды, в которой он провел три сезона. Как бы то ни было, и эти две ничьи оказались в пользу российской команды, ведь «Анжи» занял второе место в группе и пробился в плей-офф, а «Шериф» отстал на два очка и остался без еврокубковой весны. Зато у «Локомотива» сегодня есть шанс стать первым представителем РФПЛ, переигравшим неуступчивую команду из Приднестровья. 

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Все комментарии
Sully ответил Дима Головашич
сегодня в 19:22
Дима Головашич:
Ладно если бы вся команда была похожа на состав Франции, но нет, всего три игрока и шесть Русских на поле.Чего привязались, не понятно... Upd:Так это же ССали!Тогда всё понятно.
да это я!
Sully ответил Женя Максимов
сегодня в 19:22
Женя Максимов:
румынский Шериф, ахаха, посмешил, по географии и геополитики тебе "два", садись!
Румыния, Молдавия, Болгария - какая разница?

Женя Максимов ответил Sully
сегодня в 19:19
Sully:
Румынские менты 4 официальные игры против рф клубов и все в ничью (если конечно считать спартак рф клубом, больше конечно на африканский смахивает ), надеюсь Локо принесет первую победу против румынского Шерифа. p.s. Ну а нам удачи и уверенной победы, норвежцев уже два раза обыгрывали, надо ещё 2 раза.
    Дима Головашич ответил Sully
    сегодня в 19:02
    Sully:
    Румынские менты 4 официальные игры против рф клубов и все в ничью (если конечно считать спартак рф клубом, больше конечно на африканский смахивает ), надеюсь Локо принесет первую победу против румынского Шерифа. p.s. Ну а нам удачи и уверенной победы, норвежцев уже два раза обыгрывали, надо ещё 2 раза.
    Ладно если бы вся команда была похожа на состав Франции, но нет, всего три игрока и шесть Русских на поле.Чего привязались, не понятно...
    Upd:Так это же ССали!Тогда всё понятно.
    SlavikXP
    сегодня в 18:55
    Даже читать статью не стал, понял что опять размусоливание начинается))) Одно я знаю точно, сегодня нас ждет праздник, сначала Зенит укатает Русенборг, а потом Локо заведет свой паровоз и превратит Шерифа в Проводника))))) Удачи им всем!
    Sully
    сегодня в 18:40
    Румынские менты 4 официальные игры против рф клубов и все в ничью (если конечно считать спартак рф клубом, больше конечно на африканский смахивает ), надеюсь Локо принесет первую победу против румынского Шерифа.

    p.s. Ну а нам удачи и уверенной победы, норвежцев уже два раза обыгрывали, надо ещё 2 раза.
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