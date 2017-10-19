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Бердыев: «У „Динамо“ эмоциональный подъём, „Рубин“ серьёзно готовится к матчу»

сегодня, 16:57
РубинРубин-:-ДинамоДинамо21.10.2017 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Динамо»:

«Победа над „Ростовом“ повлияла на нашу психологию. В концовке игры было видно, что ребята играли только на удержание. Ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и то, что немножко раскрепостились. Сейчас полегче.

Что могу сказать о „Динамо“? У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Отмечу их определенный эмоциональный подъем. Вернулся знакомый тренер, который знает игроков, которого знают игроки. Мы серьезно готовимся.

Сыграет ли Олег Кузьмин? Нет. Еще не скоро. Нужно поберечь, его здоровье на первом месте. Но его явно не хватает.

Ставка на Сонга и Рочину уже не делается? Есть определенные игроки, которые по разным причинам потеряли форму, кондиции. Если говорить о Сонге, то это были семейные проблемы. Но все решено. Что касается остальных – мы достаточно хорошо поработали в перерыве, и головная боль от того, кого ставить, прошла.

Стоит ли ожидать ротации? Определенно ротация будет в Кубке России».

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Все комментарии
Sem25 ответил Смитерс
сегодня в 17:59
Смитерс:
Рубин уже лет десять, как самый неудобный соперник для Динамо. И в хорошие времена тоже. Касаемо предстоящего ... избиения, не надо иллюзий.
Статистика за 10-ть лет ни о чем не говорит. У нас третий тренер за крайних три года. Состав сильно изменился за это время, как и у Рубина многое поменялось. Мы здесь и сейчас, это спорт. Повторюсь, случиться может всякое. А если так рассуждать, то можно вообще на игру не выходить. Я всегда поддерживал Хохлова. Убежден, он поборется в Казани.
Napoleon Bonapart ответил Смитерс
сегодня в 17:59
Смитерс:
Рубин уже лет десять, как самый неудобный соперник для Динамо. И в хорошие времена тоже. Касаемо предстоящего ... избиения, не надо иллюзий.
А у Вас есть другой вариант? Я признаться, кроме избиения, ничего не представляю....
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 17:55
Sem25:
Приветствую Вас, Виктор! Прошу прощения, не смог ответить на Ваш звонок. Вы логичны, как всегда, но мы же футбольные болельщики, а в футболе всякое возможно. Человек семь у нас могут на приличном уровне сыграть, да и Рубин может ошибаться...посмотрим. Как говорится:"Мяч круглый, поле ровное")
Здравствуйте, дорогой!!!
Давненько не встречались. Сергей, я почему звонил Вам, я же подумал, что Вы держите курс на Германию, ну и разумеется страшно обрадовался, поэтому позвонил, чтобы предложить встретиться здесь в Германии. Ну, ничего страшного, еще увидимся! Ну а про футбол, а что говорить, Рубин для нас страшен всегда, в любом виде, с Курбаном и без него. Мы им проигрывали, даже тогда, когда громили всех подряд в 2011, а сейчас и говорить смешно.... Поэтому, я лично, не рассматриваю эту игру серьезно. Ну а там, посмотрим, надо бороться. Хоккей, меня огорчает. Воробьев- это типичный Калитвинцев, только в хоккее, ни мысли, ни фантазии и не совести, вот так! Ну хорошо, Сергей, помните о Вашем обещании встретиться в Германии, буду Вам напоминать, не отстану! Всех благ, будьте здоровы!!!
Смитерс ответил Sem25
сегодня в 17:53
Sem25:
Приветствую Вас, Виктор! Прошу прощения, не смог ответить на Ваш звонок. Вы логичны, как всегда, но мы же футбольные болельщики, а в футболе всякое возможно. Человек семь у нас могут на приличном уровне сыграть, да и Рубин может ошибаться...посмотрим. Как говорится:"Мяч круглый, поле ровное")
Рубин уже лет десять, как самый неудобный соперник для Динамо. И в хорошие времена тоже. Касаемо предстоящего ... избиения, не надо иллюзий.
Пепс
сегодня в 17:53
Удачи Курбан Бекиевич !!! Надеюсь у нас тоже появится эмоциональный подъем !!!:)))) Хорошей и успешной игры Рубиновые !!!!
Napoleon Bonapart ответил sir-5
сегодня в 17:45
sir-5:
Пусть убедят себя,что "Рубин" ещё лидер(хотя это давно уже не так) и тогда сыграют вничью,как водится в этом чемпионате.
Уже одно то, что такой прославленный в прошлом клуб, как ДИНАМО, должен убеждать себя в том, что кто-то лидер, уже только это- унизительно и обидно. Обидно еще и то, что лидеры команды травмированы, вообще некому играть. Нет, с этой игрой- все ясно, очки надо брать у непосредственно прямых конкурентов.
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 17:45
Napoleon Bonapart:
Бесполезно надеяться, если за столько лет, не смогли победить Казань, имея отличный состав, то что можно сделать с этими игроками. Не верю, что Хохлов может что-то придумать гениальное и переиграть Курбана. Эта игра- проигрышная, надо готовиться к следущей. Думаю, Рубин выиграет- 2:0. Увы, но, таковы реалии сегодняшнего ДИНАМО.... Одно обидно, что так, никто и не понес наказание за развал некогда великого клуба.
Приветствую Вас, Виктор! Прошу прощения, не смог ответить на Ваш звонок. Вы логичны, как всегда, но мы же футбольные болельщики, а в футболе всякое возможно. Человек семь у нас могут на приличном уровне сыграть, да и Рубин может ошибаться...посмотрим.
Как говорится:"Мяч круглый, поле ровное")
sir-5 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 17:40
Napoleon Bonapart:
Бесполезно надеяться, если за столько лет, не смогли победить Казань, имея отличный состав, то что можно сделать с этими игроками. Не верю, что Хохлов может что-то придумать гениальное и переиграть Курбана. Эта игра- проигрышная, надо готовиться к следущей. Думаю, Рубин выиграет- 2:0. Увы, но, таковы реалии сегодняшнего ДИНАМО.... Одно обидно, что так, никто и не понес наказание за развал некогда великого клуба.
Пусть убедят себя,что "Рубин" ещё лидер(хотя это давно уже не так) и тогда сыграют вничью,как водится в этом чемпионате.
Napoleon Bonapart ответил sir-5
сегодня в 17:38
sir-5:
Пожелаю "Динамо" "эмоционально опустить" стадо беглых ахалтекинцев.
Бесполезно надеяться, если за столько лет, не смогли победить Казань, имея отличный состав, то что можно сделать с этими игроками. Не верю, что Хохлов может что-то придумать гениальное и переиграть Курбана. Эта игра- проигрышная, надо готовиться к следущей. Думаю, Рубин выиграет- 2:0. Увы, но, таковы реалии сегодняшнего ДИНАМО.... Одно обидно, что так, никто и не понес наказание за развал некогда великого клуба.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:37
Последняя фраза многозначительна тренера, а так всё скромно, без надувания щёк, с уважением к сопернику.
Казанский ответил sir-5
сегодня в 17:30
sir-5:
Пожелаю "Динамо" "эмоционально опустить" стадо беглых ахалтекинцев.
    Казанский
    сегодня в 17:30
    Динамо эмоции,но у Рубина должен сказаться класс))
    sir-5
    сегодня в 17:14
    Пожелаю "Динамо" "эмоционально опустить" стадо беглых ахалтекинцев.
    шацк
    сегодня в 17:08
    Рубин конечно фаворит, но верим в победу Динамо!
    Алексей Буренин
    сегодня в 16:58
    Верю в победу Рубина
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