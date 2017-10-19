Бердыев: «У „Динамо“ эмоциональный подъём, „Рубин“ серьёзно готовится к матчу»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ против «Динамо»:

«Победа над „Ростовом“ повлияла на нашу психологию. В концовке игры было видно, что ребята играли только на удержание. Ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и то, что немножко раскрепостились. Сейчас полегче.

Что могу сказать о „Динамо“? У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Отмечу их определенный эмоциональный подъем. Вернулся знакомый тренер, который знает игроков, которого знают игроки. Мы серьезно готовимся.

Сыграет ли Олег Кузьмин? Нет. Еще не скоро. Нужно поберечь, его здоровье на первом месте. Но его явно не хватает.

Ставка на Сонга и Рочину уже не делается? Есть определенные игроки, которые по разным причинам потеряли форму, кондиции. Если говорить о Сонге, то это были семейные проблемы. Но все решено. Что касается остальных – мы достаточно хорошо поработали в перерыве, и головная боль от того, кого ставить, прошла.

Стоит ли ожидать ротации? Определенно ротация будет в Кубке России».

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