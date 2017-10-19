«Атлетик» избежал поражения в матче с «Остерсандсом»

В рамках Лиги Европы «Остерсандс» показал достойную игру и отобрал очки у «Атлетика».
Остерсандс, стадион «Ямткрафт Арена»
«Остерсандс» – «Атлетик» – 2:2 (0:1)
Голы: Альхаджи 52, Эдвардс 64 — Адурис 14, Уильямс 89.
«Остерсандс»: Кейта, Папагианнопулус, Петерсон, Мукииби, Бачиру, Нури (Менса 89), Видгрен, Эдвардс, Альхаджи, Сема, Саман.
Главный тренер: Грэм Поттер.
«Атлетик»: Эррерин, Ляпорт, Этчейта, Баленсиага (Боведа 46), Леке, Гарсия, Весга (Эчебаррия 77), Итуррапсе, Адурис, Иньиго (Уильямс 66), Сусаета.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
Предупреждения: Мукииби 6, Иньиго 24, Сема 55, Альхаджи 72.
Судья: Иштван Ковач.
В другом матче «Заре» удалось обыграть «Герту».
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