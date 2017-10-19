«Зюлте-Варегем» и «Витесс» сильнейшего не выявили

«Зюлте-Варегем» и «Витесс» сыграли вничью в 3-м туре Лиги Европы.
Варегем, стадион «Регенбоогстадион»
«Зюлте-Варегем» – «Витесс» – 1:1 (1:1)
Голы: Кашия 21 (автогол) — Брунс 27
«Зюлте-Варегем»: Бостин, Хейлен, Дерийк, Хамалайнен, Уолш (Де Фаув 70), Кайя (Шапоньич 89), Де Сарт, Де Метс, Лейя (де Паув 54), Олайинка, Колман.
Главный тренер: Франки Дюри.
«Витесс»: Пасвер, Миазга, Кашия, Бюттнер (Файе 83), Дабо, Сереро, Моунт, Брунс (Колкетт 77), Кастаньос, Линссен, Рашица.
Главный тренер: Хенк Фрэзер.
Предупреждения: Линссен 14, Лейя 37, Брунс 37, Миазга 37, Бюттнер 45+2, Сереро 59, Дерийк 84.
Судья: Иван Бебек.
В параллельном поединке группы «Лацио» обыграл «Ниццу».
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