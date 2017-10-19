«Лугано» дома одолел «Викторию»

В матче группового раунда Лиги Европы «Лугано» обыграл «Викторию».
Люцерн, стадион «Швисспор»
«Лугано» (Швейцария) – «Виктория» (Чехия) – 3:2 (0:0)
Голы: Боттани 63, Карлиньос 69, Герндт 88 – Крменчик 76, Бакош 90+2.
«Лугано»: Да Коста, Дапрела, Големич, Руллье, Ледесма, Пиччинокки, Чрнигой (Падалино 85), Михайлович, Боттани (Герндт 70), Мариани, Карлиньос Жуниор (Саббатини 73).
Главный тренер: Пьерлуиджи Тами.
«Виктория»: Грушка, Хубник, Ржезник, Гаек, Гавел, Коларж (Копиц 56), Петржела (Крменчик 56), Пиларж (Земан 70), Хрошовски, Чермак, Бакош.
Главный тренер: Павел Врба.
Предупреждения: Пиччинокки 29, Бакош 39, Чрнигой 49, Мариани 65, Земан 90+1, Дапрела 90+1.
Судья: Йованович (Сербия).
В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».
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