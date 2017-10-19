БАТЭ удалось обыграть «Кельн»

БАТЭ обыграл «Кельн» в 3-м туре Лиги Европы.
Борисов, стадион «Борисов-Арена»
БАТЭ – «Кельн» – 1:0 (0:0)
Голы: Риос 55
БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Риос, Иванич (Гордейчук 68), Драгун, А. Володько, Сигневич (Родионов 85), М. Володько, Стасевич.
Главный тренер: Александр Ермакович.
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Марох, Рауш, Ольковски, Хегер, Йойич (Биттенкурт 70), Клеменс (Гуйрасси 61), Осако, Цоллер, Озкан.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждение: Гуйрасси 89.
Судья: Хусейн Гечек.
Во втором поединке группы «Арсенал» на последних минутах добыл победу над «Црвеной Звездой».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте