«Реал Сосьедад» разгромил «Вардар»

В матче группового раунда Лиги Европы «Вардар» проиграл «Реал Сосьедаду».
Скопье, стадион «Телеком Арена»
«Вардар» (Македония) – «Реал Сосьедад» (Испания) – 0:6 (0:3)
Голы: Оясарбаль 12, Виллиан 34, Виллиан 42, Виллиан 55, Виллиан 59, де ла Белла 90.
«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Демири 73), Новак, Глигоров, Джигаури, Николов (Блажевски 46), Барсегян, Жуан Фелипе, Италу (Маркович 64).
Главный тренер: Эдомир Яневски.
«Реал Сосьедад»: Рульи, де ла Белла, Льоренте, Элустондо, Горосабель, Хаби Прието, Каналес, Ильярраменди (Пардо 64), Субельдия, Виллиан (Баутиста 60), Оярсабаль (Янузай 57).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Предупреждение: Грнчаров 61.
Судья: Агаев (Азербайджан).
В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».
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