«Стяуа» одержал победу над «Хапоэлем»

В матче группового раунда Лиги Европы «Хапоэль» из Беэр-Шевы проиграл «Стяуа».
Беэр-Шева, стадион «Яаков Тернер Тото»
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – «Стяуа» (Румыния) – 1:2 (0:0)
Голы: Куэнка 87 - Гнохере 70, Гнохере 75.
«Хапоэль»: Гореш, Корхут, Эльхамед, Биттон (Куэнка 74), Таа, Меликсон, Эйнбиндер, Огу (Ради 30), Браун, Саар (Пекхарт 68), Нвакаеме.
Главный тренер: Башар Барак.
«Стяуа»: Ницэ, Момчилович, Бэлаша, Планич, Бензар (Энаке 25), Фелипе Тейшейра, Попеску, Неделку, Будеску, Тэнасе (Гнохере 70), Ман (Коман 58).
Главный тренер: Виорел Танасе.
Предупреждения: Тэнасе 51, Фелипе Тейшейра 61, Коман 72, Меликсон 90, Эльхамед 90+1, Будеску 90+2, Попеску 90+4.
Судья: Блом (Голландия).
В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».
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