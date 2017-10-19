«Марсель» вырвал победу у «Витории Гимараеш»

В матче группового раунда Лиги Европы «Марсель» обыграл «Виторию Гимараеш».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» (Франция) – «Витория Гимараеш» (Португалия) – 2:1 (1:1)
Голы: Окампос 28, Лопес 76 – Мартинш 17.
«Марсель»: Манданда, Эвра (Амави 58), Рами, Абденнур, Камара, Луис Густаво, Сансон (Замбо 82), Лопес, Сарр, Жермен (Нжийе 88), Окампос.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Витория Гимараеш»: Мигел Силва, Аурелиу, Жубал, Маркуш Валенте, Конан, Миранда (Селис 79), Вакасо, Франсишку Рамуш (Элдер Феррейра 63), Элдон, Рафаэл Мартинш (Тексейра 72), Рафинья.
Главный тренер: Педру Мартинш.
Предупреждения: Жубал 59, Абденнур 63, Миранда 63, Окампос 82, Рафинья 90+4.
Судья: Юханнессон (Швеция).
В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».
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