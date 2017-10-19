«Коньяспор» дома проиграл «Зальцбургу»

В матче группового раунда Лиги Европы «Коньяспор» проиграл «Зальцбургу».
Конья, стадион «Белидье»
«Коньяспор» (Турция) – «Зальцбург» (Австрия) – 0:2 (0:1)
Голы: Гульбрандсен 5, Даббур 80.
«Коньяспор»: Кырынтылы, Ферхат Озторун, Филипович, Скубиц, Али Туран, Бурабия, Йенссон (Али Чамдалы 71), Милошевич, Омер Али Шахинер, Фофана (Эзекиль 76), Эзе (Араз 62).
Главный тренер: Мустафа Акчай.
«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер 71), Айдара (Минамино 78), Даббур, Гульбрандсен (Жатковски 88).
Главный тренер: Марко Розе.
Предупреждения: Йенссон 53, Лайнер 56.
Судья: Поусон (Англия).
В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».
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