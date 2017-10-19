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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 Матч завершен Астана 4:0 Маккаби ТА
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Русенборг
20:00 Матч завершен Лугано 3:2 Виктория П
20:00 Матч завершен Вардар 0:6 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Хапоэль БШ 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Остерсандс 2:2 Атлетик Б
20:00 Матч завершен Заря 2:1 Герта
20:00 Матч завершен БАТЭ 1:0 Кельн
20:00 Матч завершен Црвена Звезда 0:1 Арсенал
20:00 Матч завершен Коньяспор 0:2 Зальцбург
20:00 Матч завершен Марсель 2:1 Витория Гимараеш
20:00 Матч завершен Ницца 1:3 Лацио
20:00 Матч завершен Зюлте-Варегем 1:1 Витесс
22:05 25’ Хоффенхайм 0:0 Истанбул
22:05 Идет первый тайм, 26’ Шериф 0:1 Локомотив М
22:05 27’ Фастав 1:1 Копенгаген
22:05 26’ Вильярреал 0:1 Славия П
22:05 26’ Скендербеу 0:0 Партизан
22:05 27’ Динамо К 0:1 Янг Бойз
22:05 25’ Милан 0:0 АЕК
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«Коньяспор» дома проиграл «Зальцбургу»

сегодня, 21:55
КоньяспорКоньяспор0 : 2Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

В матче группового раунда Лиги Европы «Коньяспор» проиграл «Зальцбургу».

Конья, стадион «Белидье»

«Коньяспор» (Турция) – «Зальцбург» (Австрия) – 0:2 (0:1)
Голы: Гульбрандсен 5, Даббур 80.

«Коньяспор»: Кырынтылы, Ферхат Озторун, Филипович, Скубиц, Али Туран, Бурабия, Йенссон (Али Чамдалы 71), Милошевич, Омер Али Шахинер, Фофана (Эзекиль 76), Эзе (Араз 62).
Главный тренер: Мустафа Акчай.

«Зальцбург»: Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер 71), Айдара (Минамино 78), Даббур, Гульбрандсен (Жатковски 88).
Главный тренер: Марко Розе.

Предупреждения: Йенссон 53, Лайнер 56.

Судья: Поусон (Англия).

В другом матче «Зенит» обыграл «Русенборг».

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